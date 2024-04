Les prix des métaux industriels ont étendu leurs gains mardi avec les attentes d'un rebond de l'industrie manufacturière mondiale, tandis que les actions asiatiques ont progressé avec un peu plus de prudence avant les données sur l'inflation américaine de cette semaine et une réunion cruciale de la Banque centrale européenne.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 0,6 %. Le Nikkei japonais a augmenté de 0,8 %. Les contrats à terme du S&P 500 et du FTSE sont restés stables, tandis que les contrats à terme européens ont baissé de 0,18 %.

À Shanghai, les contrats à terme de mai sur le cuivre, les plus négociés, ont augmenté de plus de 1 % pour atteindre un niveau record, tandis que le zinc et l'étain ont atteint des sommets plurimensuels et que l'aluminium s'est négocié juste en dessous du sommet de deux ans atteint lundi.

Même le minerai de fer, affecté par le ralentissement de l'immobilier en Chine, s'est maintenu au-dessus de 100 dollars la tonne à Singapour.

"Il s'agit essentiellement d'un pari sur la Chine", a déclaré Vishnu Varathan, responsable de l'économie à la Mizuho Bank à Singapour.

"Cela a coïncidé avec un creux dans l'industrie manufacturière mondiale, et je pense que cela joue en faveur de la reprise industrielle de la Chine. Cet aspect est une histoire plus large pour les métaux".

Lundi, des données ont montré que la production industrielle allemande avait augmenté plus que prévu en février.

La semaine dernière, les données ont montré que l'industrie manufacturière américaine avait progressé pour la première fois en un an et demi. En Chine, l'activité manufacturière a progressé en mars pour la première fois en six mois.

Parmi les bourses asiatiques, les actions taïwanaises ont atteint un niveau record, grâce à un bond de plus de 4 % des actions de TSMC, après que le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde a obtenu une subvention de 6,6 milliards de dollars pour une usine de production en Arizona.

Les actions chinoises ont été plus circonspectes, avec des indices continentaux en légère baisse et le Hang Seng de Hong Kong en hausse de 0,7 %, bien que les indices hors de Chine, des marchés boursiers européens aux monnaies des Antipodes, aient été les principaux gagnants.

Le dollar australien a augmenté de près de 2 % en une semaine et s'est échangé à 0,6605 $ mardi. Le dollar néo-zélandais a atteint son plus haut niveau en deux semaines, à 0,6047 $, dans les échanges du matin.

Le yuan chinois, en baisse d'environ 1,8 % cette année, a trouvé un plancher autour de 7,3 pour un dollar.

Depuis le début du mois de mars, l'indice EuroSTOXX a augmenté de 2,3 % et le DAX allemand de 3,2 %. Le Nasdaq est resté stable et le Nikkei a perdu 1 %.

L'IPC ET LA BCE EN VUE

Cette semaine, l'attention se porte principalement sur les données relatives à l'inflation américaine, attendues mercredi, et sur la réunion de la Banque centrale européenne, jeudi.

Les attentes de réductions des taux américains se sont évaporées cette année et les investisseurs ne savent même plus s'il y aura deux réductions de 25 points de base cette année ou trois - après avoir estimé en janvier qu'il fallait s'attendre à six réductions.

Avant les chiffres de mercredi qui devraient montrer une légère hausse de l'inflation globale américaine annualisée, le changement dans les perspectives de taux a fait grimper les rendements et les paris longs sur le dollar américain à des niveaux qui commencent à sembler exagérés.

Les rendements américains à deux ans, qui reflètent les attentes en matière de taux d'intérêt à court terme, ont atteint leur plus haut niveau depuis fin novembre à 4,801 % mardi, tandis que les rendements à dix ans ont également atteint leur plus haut niveau en 2024 à 4,46 % lundi.

"Une publication plus élevée que prévu apporterait un soutien modeste au dollar, mais une surprise à la baisse pourrait voir le dollar réagir davantage à la baisse", ont déclaré les stratèges de la banque OCBC dans une note.

L'euro s'est négocié fermement en Asie à 1,0860 $ avant la réunion politique de jeudi où les investisseurs s'attendent à ce que la Banque centrale européenne signale une réduction en juin, mais pourraient voir un certain risque qu'elle adopte un ton plus hawkish à la place.

Le yen, quant à lui, continue d'être soumis à une forte pression, les investisseurs considérant que tout retard dans les baisses de taux au niveau mondial laisse un large écart avec les taux d'intérêt quasi nuls du Japon.

À 151,87 pour un dollar, le yen est à un cheveu de son plus bas niveau en 34 ans, à 151,975, atteint le mois dernier. Par rapport à l'euro, le yen est à son niveau le plus bas depuis trois semaines, à 164,96.

Le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré que les autorités n'excluraient aucune option pour faire face aux mouvements excessifs du yen, réitérant son avertissement selon lequel Tokyo est prêt à agir contre les récentes baisses importantes de la monnaie.

"Nous nous attendons à ce que (le Japon) intervienne au-dessus de 152, mais pas immédiatement en cas de rupture", a déclaré Steve Englander, stratège chez Standard Chartered, dans une note aux clients.