Intel ramène son dividende à son plus bas niveau depuis 2007

Données financières TWD USD EUR CA 2022 2 274 Mrd 74 488 M 70 063 M Résultat net 2022 1 007 Mrd 33 001 M 31 041 M Tréso. nette 2022 528 Mrd 17 286 M 16 260 M PER 2022 13,0x Rendement 2022 2,38% Capitalisation 13 147 Mrd 431 Mrd 405 Mrd VE / CA 2022 5,55x VE / CA 2023 5,42x Nbr Employés 65 152 Flottant 93,6% Graphique TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED Tendances analyse technique TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 31 Dernier Cours de Clôture 507,00 TWD Objectif de cours Moyen 623,62 TWD Ecart / Objectif Moyen 23,0% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Che Chia Wei Vice Chairman & Chief Executive Officer Fan Cheng Tseng Vice Chairman & President Wendell Huang Chief Financial Officer & Vice President Chung-Zung Kung Manager-Financial Department Te Yin Liu Chairman Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED 13.04% 438 418