L'entreprise japonaise de puces Rapidus a besoin de 54 milliards de dollars pour commencer la production, selon son président.

Ce plan pourrait être la dernière meilleure chance du Japon de relancer son industrie vieillissante des semi-conducteurs, alors que le Japon et les États-Unis mettent de côté leurs anciennes rivalités industrielles pour affronter la Chine dans un contexte de tension géopolitique croissante.

"Par le passé, les États-Unis ont entravé la croissance de l'industrie des puces au Japon. Maintenant, nous avons le soutien de l'Amérique", a déclaré Higashi dans une interview.

Le Japon et les États-Unis craignent que les frictions avec la Chine n'entraînent des pénuries de semi-conducteurs qui pourraient menacer la croissance économique.

Cette inquiétude s'est intensifiée alors que la Chine a augmenté la pression sur la plaque tournante mondiale des semi-conducteurs, Taïwan, avec des exercices militaires à proximité, après la colère chinoise sur les visites de politiciens américains sur l'île autonome.

DEUX NANOMÈTRES

Suite à un accord de coopération entre le Japon et les États-Unis dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs, Rapidus a annoncé en décembre un partenariat avec IBM Corp pour développer et produire des puces à deux nanomètres.

Un nanomètre est un milliardième de mètre et plus le chiffre est petit, plus la puce est à la pointe de la technologie. L'usine de semi-conducteurs la plus avancée du Japon est une usine de 40 nanomètres appartenant à Renesas Electronics.

Rapidus annoncera l'emplacement de sa première usine en mars, a déclaré M. Higashi.

L'ancien patron du fabricant de machines à puces Tokyo Electron a refusé de dire où, mais a déclaré que ce ne serait pas près du site sur l'île de Kyushu que Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd (TSMC) a récemment choisi pour sa première usine au Japon.

Pour payer l'usine et acheter des équipements de production, Rapidus aura besoin d'un investissement soutenu du gouvernement japonais, qui a annoncé en décembre un financement initial de 70 milliards de yens (544 millions de dollars).

Huit sociétés qui ont de petites participations dans Rapidus, dont Toyota Motor Corp et Sony Group Corp, ne sont pas prêtes à débourser de l'argent, a déclaré Higashi.

"Ce sont de futurs clients. Pour eux, la décision d'investir sera prise lorsqu'ils seront en mesure d'évaluer notre technologie et nos plans de production."

(1 $ = 128,6400 yens)