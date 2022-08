La startup américaine SiMa.ai commence à expédier une puce et un système d'apprentissage automatique

Le produit appelé MLSoC, abréviation de machine learning system on chip, est conçu pour traiter les vidéos et les images en utilisant l'apprentissage automatique et l'informatique traditionnelle sur une seule plateforme.

Il est utilisé pour la robotique industrielle, les drones, les caméras de sécurité, l'imagerie satellitaire et éventuellement les voitures à conduite autonome.

Les membres du conseil d'administration de SiMa.ai comprennent Moshe Gavrielov, un administrateur indépendant siégeant au conseil d'administration du premier fabricant mondial de puces, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., et Lip-Bu Tan, qui a été élu au conseil d'administration d'Intel, à compter du 1er septembre 2022.

Krishna Rangasayee, PDG et fondateur de SiMa.ai, a déclaré que si les centres de données et les systèmes en nuage utilisent des puces de pointe pour les applications d'apprentissage automatique, le développement des puces pour les gadgets tels que les caméras de sécurité, les drones a été plus lent malgré l'explosion des nouveaux appareils connectés à Internet.

"Dans mon esprit, c'est un marché plus important que le cloud. C'est un marché de plusieurs trillions de dollars", a-t-il déclaré.

M. Tan, qui a également investi dans SiMa.ai, a déclaré qu'il était attiré par la stratégie de l'entreprise consistant à construire une plateforme logicielle pour la puce qui prend en charge tous les formats d'apprentissage automatique, ce qui permet aux entreprises d'utiliser plus facilement la puce dans leurs produits.

Les semi-conducteurs de SiMa.ai sont fabriqués à TSMC et a utilisé l'outil logiciel Synopsys Inc pour concevoir la puce. La production de masse est prévue pour le premier trimestre de l'année prochaine, a déclaré M. Rangasayee.