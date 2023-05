Le Premier ministre japonais Kishida rencontrera des dirigeants de grandes entreprises de semi-conducteurs -sources

Les dirigeants de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) se joindront à ceux de Samsung Electronics Co Ltd, Intel Corp, Micron Technology Inc, Applied Materials Inc, International Business Machines Corp et IMEC, ont déclaré ces personnes mercredi.

M. Kishida demandera également à ces entreprises de développer une coopération plus étroite avec les entreprises japonaises, ont déclaré les personnes interrogées à la suite d'un rapport du journal Yomiuri sur la réunion.

Le Japon s'efforce de redonner de la vigueur à son secteur des puces, dont la part de marché mondiale est tombée à environ 10 %, contre quelque 50 % à la fin des années 1980.

TSMC, le plus grand fabricant contractuel de puces au monde, construit une grande usine dans l'ouest du Japon. Samsung envisage d'installer une ligne de test d'emballage de puces dans le pays, comme l'ont déclaré en mars cinq personnes au fait du dossier.