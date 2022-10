Le bénéfice de TSMC au 3e trimestre bondit de 80 % et dépasse les attentes du marché

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), le plus grand fabricant de puces à façon au monde et l'un des principaux fournisseurs d'Apple Inc, a vu son bénéfice net pour la période juillet-septembre passer à 280,9 milliards de dollars taïwanais (8,81 milliards de dollars), contre 156,3 milliards de dollars taïwanais un an plus tôt.

Ce résultat a été comparé à la moyenne de 265,64 milliards de dollars taïwanais des estimations de 21 analystes compilées par Refinitiv.

(1 $ = 31,8870 dollars taïwanais)