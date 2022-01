Le bénéfice du quatrième trimestre de TSMC augmente de 16,4 % pour atteindre un niveau record et dépasse les prévisions du marché.

La société taïwanaise de fabrication de puces TSMC a enregistré jeudi une hausse de 16,4 % de son bénéfice trimestriel, qui a atteint un niveau record, grâce à la forte demande mondiale de semi-conducteurs utilisés dans les smartphones, les ordinateurs portables et d'autres gadgets pendant la pandémie du COVID-19 qui a entraîné une pénurie de puces.

Le bénéfice net pour la période octobre-décembre de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde et l'un des principaux fournisseurs d'Apple Inc, a atteint 166,2 milliards de dollars taïwanais (6,01 milliards de dollars), contre 142,8 milliards de dollars taïwanais un an plus tôt.

Ce chiffre est supérieur à la moyenne de 161,6 milliards de dollars tanzaniens des estimations de 22 analystes compilées par Refinitiv.

Une pénurie mondiale de puces induite par une pandémie a forcé les constructeurs automobiles et les fabricants d'électronique à réduire leur production, mais a maintenu les carnets de commandes pleins chez TSMC et d'autres fabricants de puces à Taïwan, qui sont devenus des acteurs clés dans les efforts visant à résoudre les goulets d'étranglement de l'approvisionnement.

Le chiffre d'affaires de TSMC pour le trimestre a augmenté de 24,1 % pour atteindre 15,74 milliards de dollars, soit un peu plus que la fourchette de 15,4 à 15,7 milliards de dollars estimée précédemment par la société, et par rapport aux 12,68 milliards de dollars de la même période de l'année précédente.

La société taïwanaise, l'entreprise cotée en bourse la plus précieuse d'Asie et qui compte également parmi ses clients Qualcomm Inc, a déclaré que l'approvisionnement en puces resterait probablement serré cette année, alors que la demande a explosé pendant la pandémie.

(1 $ = 27,6470 dollars taïwanais) (Reportage de Yimou Lee, Sarah Wu et Ben Blanchard ; Montage de Muralikumar Anantharaman)