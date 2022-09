Le président taïwanais se réjouit de produire des "puces de démocratie" avec les États-Unis.

Taiwan a hâte de produire des "puces démocratiques" avec les États-Unis, a déclaré jeudi la présidente Tsai Ing-wen au gouverneur de l'État américain de l'Arizona, Doug Ducey, en visite.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), l'un des principaux fournisseurs d'Apple Inc et le plus grand fabricant de puces à façon au monde, construit une usine de 12 milliards de dollars en Arizona.

"Face à l'expansionnisme autoritaire et aux défis de l'ère post-pandémique, Taïwan cherche à renforcer la coopération avec les États-Unis dans le domaine des semi-conducteurs et d'autres industries de haute technologie", a déclaré Mme Tsai lors de la réunion dans le bureau présidentiel à Taipei.

"Cela permettra de construire des chaînes d'approvisionnement plus sûres et plus résilientes. Nous sommes impatients de produire conjointement des puces démocratiques pour sauvegarder les intérêts de nos partenaires démocratiques et créer une plus grande prospérité."

Ducey, un républicain, est le dernier d'une succession de responsables des États-Unis à se rendre sur place, défiant la pression de la Chine pour que de tels voyages n'aient pas lieu.

Il a déclaré à Tsai que leur partenariat avec Taïwan était "le plus grand" dans l'industrie des semi-conducteurs.

"L'investissement historique de TSMC a élevé le potentiel de ce qui est possible entre l'Arizona et Taiwan", a déclaré Ducey.

"L'Arizona se tient aux côtés de Taïwan, et nous sommes impatients de tirer parti des nombreuses opportunités à venir."

La Chine revendique Taïwan comme son territoire malgré les fortes objections du gouvernement démocratiquement élu de Taipei, qui rejette les revendications de souveraineté de Pékin. (Reportage de Ben Blanchard ; Montage de Christian Schmollinger et Stephen Coates)