Les actions asiatiques reçoivent l'afflux le plus important de capitaux étrangers en trois mois

Les données des bourses de l'Inde, de l'Indonésie, des Philippines, de la Corée du Sud, de Taïwan, de la Thaïlande et du Viêt Nam montrent que les étrangers ont acheté pour 872 millions de dollars d'actions en avril, ce qui représente le plus gros volume d'achat mensuel depuis janvier.

Les paris sur un nouveau resserrement de la politique monétaire de la Fed ont diminué récemment, la faillite de trois banques régionales américaines ayant ravivé les craintes d'une récession, tandis que la hausse des taux d'intérêt a augmenté les coûts d'emprunt pour les entreprises et les consommateurs.

Flux mensuels d'investissements étrangers dans les actions asiatiques, https://www.reuters.com/graphics/ASIA-EQUITY/ASIA-EQUITY/klpygnjogpg/chart.png

La Fed a relevé ses taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage mercredi, comme prévu, et a indiqué qu'elle pourrait mettre en pause d'autres augmentations, donnant aux responsables le temps d'évaluer les retombées des récentes faillites bancaires et les tendances de l'inflation.

Chetan Seth, stratège actions chez Nomura, a déclaré que toute faiblesse des actions asiatiques due aux craintes de récession aux États-Unis serait l'occasion pour les investisseurs d'augmenter leur exposition à la région en raison de facteurs favorables tels que la reprise de la Chine, la fin attendue du ralentissement du secteur technologique et une forte reprise des bénéfices en 2024.

Selon les données de Refinitiv, les entreprises asiatiques ont dépassé de 3 % les attentes en matière de revenus nets au cours du trimestre de mars.

Les actions indiennes ont bénéficié d'un afflux net de capitaux étrangers d'une valeur de 1,42 milliard de dollars, le plus important depuis novembre 2022, grâce à une reprise des actions locales. Les actions indiennes ont été les plus performantes de la région le mois dernier, le Nifty 50 ayant progressé de 4,1 %, sa plus forte hausse mensuelle depuis novembre 2022. Les étrangers ont également acheté des actions indonésiennes, sud-coréennes et philippines pour un montant de 830 millions de dollars, 616 millions de dollars et 34 millions de dollars, respectivement. Dans le même temps, Taïwan a enregistré des ventes nettes d'une valeur de 1,73 milliard de dollars, et les actions thaïlandaises ont connu des sorties de capitaux de 231 millions de dollars.

Yeap Jun Rong, stratège chez IG, a déclaré que le maintien du dollar américain à son niveau le plus bas depuis un an soutenait également les actions des pays émergents d'Asie.

Le billet vert a chuté de 0,94 % en avril, pour le deuxième mois consécutif, par rapport à un panier de devises mondiales, alors que les attentes d'une nouvelle hausse des taux de la Fed se sont atténuées.