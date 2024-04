Les actions de TSMC cotées à Taipei ont chuté d'environ 6 % vendredi à la suite de la publication des résultats du premier trimestre de la société, qui a maintenu ses prévisions en matière de dépenses d'investissement et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année et n'a annoncé qu'une reprise graduelle du secteur des puces électroniques.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), le plus grand fabricant de puces à façon au monde et l'un des principaux fournisseurs d'Apple et de Nvidia, a prévu mercredi que les ventes du deuxième trimestre pourraient augmenter de 30 %, car il profite de la vague de demande de semi-conducteurs utilisés dans les applications d'intelligence artificielle (IA). Son bénéfice du premier trimestre a également dépassé les estimations.

Mais l'entreprise a laissé inchangés ses plans de dépenses d'investissement pour cette année, entre 28 et 32 milliards de dollars, et a réaffirmé qu'elle s'attendait à ce que le chiffre d'affaires de 2024 augmente dans une fourchette basse à moyenne de 20 % en termes de dollars américains.

L'entreprise prévoit également une "reprise plus modérée et plus progressive" pour le secteur des puces, à l'exception des mémoires.

Les analystes de J.P. Morgan ont noté dans leur liste des "principaux points négatifs" des résultats le ralentissement de la reprise de la demande de semi-conducteurs logiques pour 2024, avec une croissance de 10 % contre une croissance de plus de 10 % prévue en janvier, en raison de la reprise progressive des smartphones, des ordinateurs, des serveurs non IA et d'une baisse de la demande dans le secteur de l'automobile.

L'ensemble du marché de Taipei était en baisse de plus de 2,7 % vendredi matin. (Reportage de Ben Blanchard ; Rédaction de Christopher Cushing et Muralikumar Anantharaman)