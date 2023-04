Les bénéfices de TSMC au premier trimestre devraient baisser de 5 % par rapport à l'année précédente, le deuxième trimestre s'annonce également difficile

L'entreprise Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), premier fabricant mondial de puces à façon et l'un des principaux fournisseurs d'Apple Inc, devrait annoncer un bénéfice net de 192,5 milliards de dollars taïwanais (6,30 milliards de dollars) pour la période janvier-mars, en baisse par rapport aux 202,7 milliards de dollars taïwanais enregistrés un an plus tôt, selon la moyenne de 21 analystes interrogés par l'agence Reuters.

"En ce qui concerne le deuxième trimestre, qui est généralement une période creuse, les ventes trimestrielles de TSMC seront sous la pression des ajustements de stocks, car les principaux clients réduisent leurs commandes", a déclaré Alex Huang, qui gère environ 5 milliards de dollars taïwanais pour le compte de Capital Investment Trust Corp.

Mais la dynamique pourrait s'accélérer dès le troisième trimestre, a-t-il ajouté, ce qui correspondrait à l'amélioration des perspectives pour ce trimestre prévue par Apple, Nvidia Corp et Advanced Micro Devices Inc, certains des plus gros clients de TSMC.

TSMC, la société cotée en bourse la plus valorisée d'Asie, a prévu une reprise de la demande au cours du second semestre de cette année. Il fournira des orientations pour le deuxième trimestre et mettra à jour les prévisions précédentes lors de sa conférence téléphonique sur les résultats à 0600 GMT jeudi.

TSMC a déjà annoncé un chiffre d'affaires de 508,63 milliards de dollars taïwanais (16,69 milliards de dollars) pour le premier trimestre, dans le bas de la fourchette de 16,7 à 17,5 milliards de dollars prévue en janvier, contre 17,57 milliards de dollars pour la même période de l'année précédente.

TSMC a déclaré en janvier que ses dépenses d'investissement en 2023 diminueraient pour se situer entre 32 et 36 milliards de dollars, contre 36,3 milliards de dollars en 2022.

La concentration de la production de l'entreprise à Taïwan en un temps utile de tensions militaires croissantes avec la Chine, qui revendique l'île comme son propre territoire, a effrayé certains investisseurs.

La semaine dernière, le milliardaire américain Warren Buffett a qualifié TSMC de "fabuleuse entreprise", tout en déclarant qu'elle était exposée à des risques en raison de sa situation géographique.

Le conglomérat d'investissement de Buffett, Berkshire Hathaway Inc, a acheté pour plus de 4,1 milliards de dollars d'actions de TSMC entre juillet et septembre 2022, mais a déclaré en février qu'il avait vendu 86 % de sa participation à la fin de l'année.

Les actions de TSMC cotées à Taipei ont augmenté d'environ 16 % depuis le début de l'année, surpassant le marché général, qui a progressé de 13 %.

(1 $ = 30,5590 dollars taïwanais)