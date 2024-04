Les actions américaines ont été mitigées vendredi et les rendements des bons du Trésor ont baissé, les investisseurs jonglant avec des résultats médiocres, les incertitudes entourant la politique de la banque centrale et les conflits géopolitiques.

Les prix de l'or et du pétrole brut ont progressé, les acteurs du marché gardant un œil inquiet sur l'évolution des troubles au Moyen-Orient.

Le Dow Jones a été le seul à gagner du terrain parmi les trois principaux indices boursiers américains, tandis que le Nasdaq, plombé par les grandes capitalisations technologiques et les valeurs dynamiques liées à la technologie, a chuté de 2,3 %.

Le S&P était en passe de subir sa troisième perte hebdomadaire consécutive en pourcentage, tandis que le Nasdaq semblait se diriger vers sa quatrième semaine consécutive de baisse.

Les tensions croissantes au Moyen-Orient ont semblé se calmer après que Téhéran a minimisé l'attaque de drone menée par Israël en représailles contre l'Iran, une décision qui semblait viser à éviter une escalade régionale de la guerre.

"Le niveau d'inquiétude au Moyen-Orient est plus élevé qu'il ne l'a jamais été depuis le 7 octobre", a déclaré Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel à Charlottesville, en Virginie. "Il se peut que la situation se stabilise, mais elle est toujours au premier plan dans l'esprit de beaucoup de gens.

Alors que la saison des rapports du premier trimestre n'en est qu'à ses débuts, les attentes ont diminué. Les analystes prévoient désormais une croissance globale des bénéfices du S&P 500 de 2,9 % en glissement annuel, contre une estimation de 5,1 % au 1er avril, selon LSEG.

"Les bénéfices ont été mitigés et les gens sont plus enclins à vendre des actions à l'approche d'un week-end", a ajouté M. Tuz. "La semaine prochaine est une semaine de gros bénéfices dans le secteur de la technologie et cela incite probablement à la vente ; ces actions se sont si bien comportées jusqu'à une date relativement récente et je pense qu'une partie de l'argent est en train d'en sortir, simplement parce que l'on craint que les bénéfices et les prévisions ne soient pas à la hauteur des attentes.

Austan Goolsbee, président de la Réserve fédérale de Chicago, a déclaré vendredi que la politique restrictive de la Fed était "appropriée" compte tenu de la vigueur de l'économie et du processus plus lent que prévu de rapprochement de l'inflation de son objectif de 2 %.

"Tout le monde s'éloigne de l'idée d'une réduction des taux avant le milieu de l'année", a ajouté M. Tuz. "Nous disposons d'une ou deux séries de chiffres avant juin et je serais surpris que l'économie s'affaiblisse suffisamment pour justifier une baisse des taux en juin.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 108,04 points, soit 0,29 %, pour atteindre 37 883,42, le S&P 500 a perdu 53,93 points, soit 1,08 %, pour atteindre 4 957,19 et le Nasdaq Composite a chuté de 352,22 points, soit 2,26 %, pour atteindre 15 249,28.

Les actions européennes ont touché leur plus bas niveau depuis plus d'un mois, mais ont clôturé loin de leur creux intrajournalier, les inquiétudes concernant les conflits au Moyen-Orient s'étant apaisées et des bénéfices solides ayant apporté un peu de soutien.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 0,08 % et la jauge MSCI des actions du monde entier a perdu 1,00 %.

Les actions des marchés émergents ont perdu 1,33 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en baisse de 1,63 %, tandis que le Nikkei japonais a perdu 2,66 %.

Les rendements des bons du Trésor ont légèrement baissé, les investisseurs privilégiant les valeurs refuges en raison de l'extension potentielle du conflit au Moyen-Orient.

Les obligations de référence à 10 ans ont augmenté de 8/32 pour atteindre un rendement de 4,6166%, contre 4,647% jeudi dernier.

L'obligation à 30 ans a augmenté de 16/32 pour atteindre un rendement de 4,7116%, contre 4,745% jeudi soir.

Le dollar est resté pratiquement stable, les marchés des devises s'étant calmés après une envolée du franc suisse et du yen dans le sillage de l'attaque de drones israéliens contre l'Iran.

L'indice du dollar a augmenté de 0,01%, avec l'euro en hausse de 0,05% à 1,0648 $.

Le yen japonais s'est renforcé de 0,03% par rapport au billet vert, à 154,61 pour un dollar. La livre sterling s'échangeait à 1,2369 $, en baisse de 0,53 % sur la journée.

Les prix du pétrole brut ont chuté plus tôt, les inquiétudes concernant l'offre s'étant atténuées à la suite de la réponse modérée de l'Iran, puis ont fait marche arrière et se sont établis à un niveau légèrement plus élevé dans un contexte d'incertitudes persistantes liées à l'instabilité géopolitique.

Le brut américain a augmenté de 0,50 % pour s'établir à 83,14 dollars le baril, tandis que le Brent s'est établi à 87,29 dollars le baril, en hausse de 0,21 % sur la journée.

L'or a progressé, mettant le métal refuge sur la voie d'un cinquième gain hebdomadaire consécutif.

L'or au comptant a augmenté de 0,7 % pour atteindre 2 394,81 $ l'once.