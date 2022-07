Les puces électroniques sont confrontées à l'accumulation de papier toilette, alors que la pénurie se transforme en surabondance.

Tout cela a soudainement changé en trois semaines, de fin mai à juin, alors que l'inflation élevée, le dernier verrouillage du COVID de la Chine et la guerre en Ukraine ont freiné les dépenses de consommation, notamment en PC et en smartphones.

La pénurie de puces s'est transformée en une surabondance dans certains secteurs, prenant Wall Bourse par surprise. Fin juin, la société de puces mémoire Micron Technology Inc. a annoncé qu'elle allait réduire sa production. Le retournement du marché a pris Micron au dépourvu, a admis le directeur commercial Sumit Sadana.

Alors que la saison des rapports sur les bénéfices des puces américaines démarre plus tard ce mois-ci, Dan Hutcheson, économiste spécialiste des puces chez TechInsights, a mis en garde contre d'autres mauvaises nouvelles après les sombres prévisions de Micron. "Micron a en quelque sorte labouré le terrain, avec son honnêteté", a-t-il déclaré.

Les craintes d'un ralentissement de l'industrie ont frappé les valeurs des puces, l'indice Philadelphia Semiconductor ayant chuté de 35 % jusqu'à présent en 2022, soit bien plus que la perte de 19 % du S&P 500.

La thésaurisation aggrave la situation.

Tout comme les acheteurs nerveux qui dévalisent les allées des supermarchés pour trouver du papier toilette avant un verrouillage du COVID-19, les fabricants ont stocké des puces informatiques pendant la pandémie.Avant cela, la fabrication "juste à temps" était la norme pour les entreprises fiscalement conservatrices, qui commandaient les pièces aussi près que possible du moment de la production pour éviter les stocks excédentaires, réduire la capacité des entrepôts et diminuer les dépenses initiales.

Pendant la pandémie, cette pratique a évolué vers ce que certains appellent en plaisantant une pratique de stockage de puces "au cas où".

"La thésaurisation est un signe qu'ils pensent que c'est essentiel jusqu'à ce qu'un jour ils regardent et disent : "Pourquoi ai-je tout ce stock ?"", a déclaré Hutcheson, qui prévoit l'offre et la demande de puces depuis plus de 40 ans. "C'est un peu comme le papier toilette". Le revirement des grandes puces a frappé de manière inégale les secteurs d'activité, selon les experts.

Les grands fournisseurs de puces aux fabricants d'électronique grand public, en particulier les smartphones bas de gamme, seront les plus durement touchés par le ralentissement, a déclaré Tristan Gerra, analyste principal de Baird pour les semi-conducteurs.Nvidia Corp, le géant du design dont les puces graphiques sont utilisées pour les jeux et le minage de cryptomonnaies, pourrait voir "une autre chaussure tomber" alors que les prix continuent de chuter, exacerbés par le récent crash du marché des cryptomonnaies, a déclaré Gerra.

Parmi les moins touchés par une surabondance, on trouve les fournisseurs d'Apple Inc, comme la première usine de puces au monde, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, a déclaré Matt Bryson, analyste de Wedbush. La demande reste élevée pour les appareils d'Apple, qui sont plus haut de gamme.Les fabricants de puces qui fournissent l'automobile et les centres de données vont également prospérer, a déclaré M. Gerra, notant l'obligation de maintenir une demande soutenue.

Toutefois, pour les puces à radiofréquence utilisées dans les smartphones, "nous constatons un repli à cause des combinés", a-t-il ajouté.

L'usine de puces du dirigeant est en train de "réoutiller" les lignes de production pour fabriquer plus de puces de gestion de l'énergie pour les voitures et moins de puces RF, ce qui pourrait éventuellement aider à soulager une partie des pénuries de puces automobiles, a-t-il dit.

Alors que les dirigeants de l'industrie et les analystes ne peuvent pas dire combien de puces excédentaires se trouvent dans les entrepôts du monde entier, les stocks du premier trimestre ont atteint un niveau record chez les principales sociétés de services de fabrication de produits électroniques, a déclaré l'analyste Mark Lipacis de Jefferies dans une obligation du 1er juillet. Le précédent record du premier trimestre remontait à plus de vingt ans, juste avant l'éclatement de la bulle Internet.

Les fabricants pourraient décider d'utiliser les puces dans les entrepôts au lieu d'en acheter de nouvelles, et annuler des commandes, a averti Lipacis.

Les fabricants de puces automobiles sont en sécurité pour le moment, selon certains analystes. Mais cela pourrait ne pas durer longtemps.

Dans son obligation de septembre, l'analyste Stacy Rasgon de Bernstein a déclaré que les constructeurs automobiles commandaient beaucoup plus de puces qu'ils ne semblaient en avoir besoin, et cette tendance se poursuit, a-t-il dit à Reuters.

Cela créera un problème lorsque les constructeurs automobiles cesseront d'acheter des puces pour épuiser leurs stocks.