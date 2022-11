Pourquoi Warren Buffett achète massivement cette action ?

Sa holding Berkshire Hathaway a acheté 60,1 millions d'actions pour 4,12 milliards de dollars dans Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Plus précisément, Berkshire a acheté le pendant américain sous format ADR (American Depositary Receipt) qui cote sous le ticker TSM.

En tant que premier fabricant mondial de puces, TSMC dispose d'une supériorité technologique majeure et d'une envergure inégalée, ce qui se traduit par des marges et des rendements sans capital supérieurs à tous ses concurrents.

Elle opère dans un secteur omniprésent. Aujourd'hui, les semi-conducteurs sont utilisés tout autour de nous, que ce soit dans les PC, les smartphones, les voitures, les serveurs des centres de données (Cloud Computing), les consoles de jeux ou les machines médicales. Cependant, le processus de fabrication des puces électroniques, qui comprennent les semi-conducteurs, comporte de nombreuses étapes. Il faut des années d'expérience et de recherche dans ce secteur pour développer, concevoir, produire, commercialiser et entretenir une seule gamme de puces électroniques. Le processus de construction d'une usine de semi-conducteurs est également extrêmement coûteux en termes de capital, de temps et de complexité. La construction d'une usine coûte entre 10 et 15 milliards de dollars. Sans parler de la nécessité de disposer de travailleurs hautement spécialisés et formés pour manipuler les produits chimiques toxiques utilisés dans le processus de fabrication des semi-conducteurs.

Vous l'avez donc compris, l'un des principaux problèmes de ce marché est son immense complexité dans la chaîne de production. Tous les groupes ne disposent pas de fonderies (usines de fabrication de semi-conducteurs), en raison des coûts d'investissement colossaux qu'elles engendrent. TSMC dispose de cette capacité. Sa dernière usine, capable de fabriquer des semi-conducteurs 3 nm et achevée en 2020, a coûté 19,5 milliards de dollars. Ainsi, même le géant américain Intel, sous-traite une partie de sa production à TSMC.

Source : TSMC

Vous pouvez en savoir plus sur l'industrie des semi-conducteurs dans cet article que nous avons rédigé il y a quelques semaines.

C'est pourquoi TSMC possède le fameux "moat" - que Warren Buffett recherche toujours. Un avantage concurrentiel durable construit au fil des décennies avec des centaines de milliards de dollars investis en R&D et des capacités de production colossales, avec une infrastructure quasiment impossible à reproduire.

Cependant, Buffett préfère les douves liées à des actifs intangibles, principalement des marques si populaires auprès des consommateurs qu'elles exercent un pouvoir de fixation des prix inégalé : par exemple Apple, Coca-Cola, le Washington Post ou Gillette. La position de Berkshire dans le fabricant de l'iPhone représente encore 40 % de son portefeuille de participations cotées. Se pourrait-il que la décision de Warren d'investir dans TSMC fasse écho à une intuition obtenue par Apple ?

Pourtant, Apple est un client de longue date de TSMC, mais a récemment annoncé qu'il souhaitait s'émanciper de sa dépendance à l'égard du groupe taïwanais, conformément à la tendance à délocaliser la production de semi-conducteurs en Amérique du Nord

Certains ont également été surpris par l'investissement de Warren dans un semi-conducteur, car il avait l'habitude de mettre en garde contre les douves liées à un avantage technologique. Il disait que c'est très cher à maintenir - car il faut constamment investir en R&D pour le conserver - et éventuellement exposé à une révolution imprévue. Nous nous souvenons tous de ce qui est arrivé à Kodak. Il a également déclaré qu'il ne comprenait pas les opérations du secteur ou qu'il n'était pas le mieux équipé pour évaluer les activités de nombreuses entreprises de haute technologie.

Mais pour être juste, lorsqu'il a fait ces commentaires, Berkshire n'avait pas la même taille, et pouvait donc se permettre d'être beaucoup plus sélectif.

Warren Buffett comprend maintenant à quel point la technologie est devenue importante pour l'économie mondiale. Outre Apple, son portefeuille d'actions comprend également HP Inc et Snowflake.

Les 20 plus grosses positions longues américaines de Warren Buffett :

(cliquez pour zoomer)

Source : Dataroma

L'investissement dans TSMC reste un pari à contre-courant dans un climat de tension géopolitique maximale. Il y a exactement un mois, le président Xi Jinping a consolidé son pouvoir lors du dernier congrès du PCC et a réaffirmé sa ferme intention de ramener l'ancienne Formose (Taïwan) dans le giron de Pékin.

Finances

Sur une base P/E, TSMC est revenu à un multiple de support à 10-12 fois qu'il avait occupé presque continuellement entre 2014 et 2016. Depuis le début du siècle, l'inflation du multiple entre 2016 et 2021 - qui a culminé à x30 de bénéfices - était une parenthèse exceptionnelle. S'agit-il de la nouvelle normalité ou d'une réversion de moyenne pour le secteur des semi-conducteurs ? Cette dernière est certainement très à la mode en ce moment, mais historiquement, elle sous-performe largement l'indice.

Source : Zonebourse

Au troisième trimestre 2022, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 29 % par rapport au trimestre précédent pour atteindre 19,23 milliards de dollars, battant ainsi les estimations des analystes. Les revenus des smartphones ont augmenté de 25 % en séquentiel pour représenter 41 % des revenus totaux du trimestre.

La marge brute de TSMC a augmenté de 130 points de base en séquentiel pour atteindre 60,4 % au dernier trimestre, en partie grâce à des stratégies d'amélioration des coûts et à des taux de change favorables.

Le bénéfice par action de la société s'est établi à 1,79 $, soit 0,14 $ de plus que les estimations des analystes.

Louisiana-Pacific, retour aux sources

Berkshire Hathaway vient également d'acheter 5,8 millions d'actions pour 297 M$ dans Louisiana-Pacific. L'affaire est plus traditionnelle, et une sorte de retour de Berkshire à ses premières amours : LPX est une entreprise de construction spécialisée dans le bois et un "cannibale d'actions" notoire, puisque la société a racheté la moitié de ses actions en quatre ans !

La société a été fondée en 1972 et son siège social se trouve à Nashville, Tennessee. C'est un leader dans le domaine des bardages en bois d'ingénierie à base de lamelles et des panneaux à lamelles orientées à valeur ajoutée pour les nouvelles constructions résidentielles et les réparations et remodelages. Elle exploite 22 usines aux États-Unis, au Canada, au Chili et au Brésil et emploie 4 100 personnes.

Encore une fois, il s'agit d'une société cyclique qui connaît un petit ralentissement, dû à un net ralentissement de la construction avec la hausse des taux d'intérêt américains et les craintes d'une surchauffe du marché immobilier depuis la pandémie. Cependant, LPX a un bon historique de croissance et de rentabilité, ainsi qu'un bon bilan.

En termes de valeur, nous parlons d'une capitalisation boursière (égale à la VE) de 4,4 milliards de dollars pour un groupe qui a généré 2,6 milliards de dollars au cours de la dernière décennie, dont la totalité a été rendue aux actionnaires par le biais de rachats d'actions (2,3 milliards de dollars) et de petits dividendes (0,3 milliard de dollars). Mais l'année dernière, LPX a généré 1,2 milliard de dollars de FCF, donc la valeur actuelle est inférieure à X4 des bénéfices.

Source : Zonebourse

Selon la présentation aux investisseurs, de 2019 à Q2-2022, la société a vu :

690 M$ en capital de croissance.

230 M$ en dividendes

2,7 milliards de dollars de rachats d'actions

Un bilan solide avec une dette nette nulle.

Est-ce la nouvelle normalité ou une régression à la moyenne est à craindre là aussi ?

Quoi qu'il en soit, le récent investissement de Berkshire Hathaway en Louisiane est une affaire habituelle, tandis que TSMC s'inscrit dans la nouvelle stratégie de Buffett d'investir dans la technologie. Il reflète simplement l'importance croissante de ce secteur dans notre vie quotidienne. En ce qui concerne les semi-conducteurs, l'industrie a vu ses ventes exploser de plus de 20% pour atteindre environ 600 milliards de dollars en 2021. L'analyse de McKinsey suggère que la croissance annuelle globale de l'industrie pourrait atteindre une moyenne de 6 à 8% par an jusqu'en 2030, de sorte qu'elle devienne une industrie de 1 000 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie. Cela suppose une augmentation moyenne des prix d'environ 2% par an et un retour à une offre et une demande équilibrées après la volatilité actuelle. Mais quelle que soit la raison, gardons à l'esprit que l'investissement dans TSMC représente un risque limité pour Berkshire puisque 4,1 milliards de dollars ne représentent qu'une infime partie du flottant annuel (environ 150 milliards de dollars) de l'activité d'assurance du conglomérat.