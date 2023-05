SMIC enregistre sa première baisse de chiffre d'affaires trimestriel depuis trois ans, en raison de la surabondance de puces.

Le fabricant chinois de puces Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) a annoncé jeudi sa première baisse trimestrielle de revenus en plus de trois ans, alors que le secteur mondial des puces s'efforce de résorber une surabondance de stocks.

Le chiffre d'affaires du trimestre janvier-mars s'est élevé à 1,46 milliard de dollars, soit une baisse de 20,6 % en glissement annuel, ce qui est conforme aux estimations des analystes. Le bénéfice net a chuté de 48,3 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 231,1 millions de dollars.

Les dirigeants de SMIC ont attribué cette baisse à la faiblesse de la demande, à la suite d'une pénurie de puces qui dure depuis des années et qui a conduit les clients à accumuler des stocks excédentaires.

Lors d'une conférence téléphonique sur les résultats, Zhao Haijun, co-PDG de SMIC, a déclaré que les perspectives de reprise pour le second semestre de l'année n'étaient toujours pas claires.

D'autres fabricants de puces ont été confrontés à des difficultés similaires au cours des derniers mois. La pénurie de puces qui a commencé à la fin de 2020 a provoqué une augmentation de la demande pour les fabricants comme SMIC, mais comme les ventes de produits électroniques ralentissent, les marques sont maintenant coincées avec des stocks de puces excédentaires.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) a déclaré un chiffre d'affaires en baisse de 5 % au premier trimestre par rapport à l'année précédente, tandis que la division "puces" de Samsung Electronics Co Ltd a enregistré une perte record de 3,4 milliards de dollars au cours de la même période.

Au début du mois d'octobre, le ministère américain du commerce a publié un vaste ensemble de mesures de contrôle des exportations visant à limiter les progrès des fabricants chinois de puces.

Selon les analystes, ces restrictions devraient encore entraver les ambitions de SMIC en matière de fabrication de puces de pointe.

Néanmoins, l'entreprise accroît rapidement ses capacités dans toute la Chine, annonçant des projets de construction de quatre nouvelles usines de fabrication de puces d'ici 2020. Une usine à Shenzhen est entrée en production de masse, tandis qu'une autre devrait l'être dans le courant de l'année. (Reportage de Josh Horwitz ; Rédaction de Mark Potter et Edmund Klamann)