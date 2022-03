Selon un responsable américain, les restrictions à l'exportation imposées à la Russie touchent la production de voitures et la construction de chars d'assaut.

"Trente-trois pays se sont unis pour une seule stratégie de contrôle des exportations", a déclaré Thea Kendler, secrétaire adjointe à l'administration des exportations au ministère du Commerce.

"La nécessité a réuni cette collaboration sans précédent sur les contrôles des exportations et d'autres mesures qui ont un impact significatif sur la guerre de Poutine."

Alors que seulement 5 % environ des importations de la Russie proviennent des États-Unis, a déclaré Mme Kendler, ajoutant que l'Union européenne et d'autres pays de la coalition représentent environ 50 % des importations de la Russie.

Les contrôles à l'exportation n'ont jamais été censés avoir des effets immédiats, a-t-elle dit, mais elle a noté que le gouvernement ukrainien a signalé que les deux principales usines de chars d'assaut russes ont interrompu leurs travaux en raison d'un manque de composants étrangers. Baikal Electronics, une société russe de semi-conducteurs et un fabricant d'ordinateurs, a été coupé des circuits intégrés pour soutenir sa surveillance, ses serveurs et d'autres équipements de communication nationaux, a-t-elle ajouté.

La société taïwanaise TSMC, le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, a quitté le marché russe, coupant au Moscow Center of SPARC Technologies l'accès aux puces Elbrus, largement utilisées dans les systèmes de renseignement et militaires russes, a-t-elle dit. Lada a arrêté la production automobile car les contrôles à l'exportation l'ont privé des pièces et fournitures nécessaires, a-t-elle ajouté.

Renault, qui contrôle la société qui produit la Lada, a déclaré qu'il suspendrait les opérations dans son usine de Moscou pendant qu'il évalue les options concernant sa participation majoritaire dans Avtovaz AVAZI_p.MM, le constructeur automobile numéro 1 du pays.

Renault n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. TSMC non plus. Baikal Electronics, le centre moscovite de SPARC Technologies et le fabricant russe de chars UralVagonZavod n'ont pas pu être joints immédiatement pour un commentaire.

Mme Kendler a déclaré qu'elle et d'autres responsables du département du Trésor et du commerce des États-Unis se sont rendus à Londres, Bruxelles, Paris et Berlin pour réunir la coalition, et que des discussions approfondies sont également en cours avec le Japon, la Corée du Sud, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

"J'espère être en mesure d'annoncer bientôt d'autres pays partageant les mêmes idées en matière de contrôle des exportations", a-t-elle déclaré.