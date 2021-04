Semi-conducteurs: une pénurie qui déstabilise l'industrie mondiale

Données financières TWD USD EUR CA 2021 1 535 Mrd 53 963 M 45 351 M Résultat net 2021 578 Mrd 20 312 M 17 070 M Tréso. nette 2021 353 Mrd 12 424 M 10 441 M PER 2021 27,3x Rendement 2021 1,94% Capitalisation 15 818 Mrd 556 Mrd 467 Mrd VE / CA 2021 10,1x VE / CA 2022 8,73x Nbr Employés 48 752 Flottant 93,6% Graphique TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 29 Objectif de cours Moyen 732,32 TWD Dernier Cours de Cloture 610,00 TWD Ecart / Objectif Haut 47,5% Ecart / Objectif Moyen 20,1% Ecart / Objectif Bas -26,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Che Chia Wei Vice Chairman & Chief Executive Officer Li Mei Ho Senior Vice President-Europe & Asia Sales Jen Chao Huang Chief Financial Officer Renzhao Huang Chief Financial Officer Te Yin Liu Chairman Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED 15.09% 556 094 NVIDIA CORPORATION 10.30% 357 120 INTEL CORPORATION 34.58% 277 978 BROADCOM INC. 10.79% 198 063 TEXAS INSTRUMENTS 18.93% 180 384 QUALCOMM, INC. -7.88% 159 688