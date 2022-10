Socionext défie l'effondrement des puces avec la plus grande introduction en bourse du Japon cette année

Les actions de la société de conception de systèmes sur puce sans usine ont clôturé en hausse de 15,07 % à 4 200 lors de leur entrée sur le marché principal de Tokyo, par rapport au prix de l'offre initiale de 3 650 yens.

Le montant total de l'opération s'élève à 76,8 milliards de yens (525 millions de dollars), y compris une attribution globale de 2,74 millions d'actions. Le prix de clôture de mercredi valorise la société à environ 141 milliards de yens, selon les données de Refinitiv.

"Je dirais que l'opération s'est bien déroulée car il y avait beaucoup de sentiment positif avant l'opération", a déclaré Clarence Chu, un analyste d'Aequitas Research qui couvre les introductions en bourse en Asie. Il a souligné que l'augmentation de la taille et le nombre élevé d'investisseurs long-only étaient des raisons d'optimisme.

Avant l'introduction en bourse, la société avait "augmenté" le nombre d'actions proposées, passant de 11,8 millions à 18,3 millions, sans compter la surallocation.

Basée à Yokohama, Socionext est née en 2015 d'une fusion entre les unités de fabrication de puces de Fujitsu Ltd et Panasonic Holdings Corp. La Banque de développement du Japon était également un actionnaire, prenant une participation initiale de 40 %.

Les systèmes sur puce, ou SoC, sont des produits complexes qui combinent plusieurs composants essentiels d'un appareil électronique sur une seule puce, ce qui peut aider à optimiser le coût et l'efficacité énergétique.

Socionext affirme qu'elle conçoit des SoC pour des clients tels que les grands constructeurs automobiles et les fournisseurs de 5G. En tant qu'entreprise dite "fabless", elle conçoit uniquement des puces et s'appuie sur des entreprises comme Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd pour l'assemblage et la fabrication des produits.

"Selon nous, sa transition vers une concentration sur les SoC personnalisés au cours des dernières années est l'endroit où l'angle de croissance de l'entreprise commence vraiment à prendre forme", a déclaré Chu, citant l'évolution de Socionext dans des domaines tels que le lidar, une technologie de détection de profondeur en 3D utilisée dans les voitures autonomes.

"En particulier, l'exposition de ses ventes au segment de l'automobile, qui connaît une croissance rapide et dans lequel ses puces sont utilisées dans le lidar, la navigation automobile, etc.

Ce démarrage en fanfare intervient dans un environnement morose, tant pour les valeurs de semi-conducteurs que pour les introductions en bourse au Japon.

L'indice Philadelphia des semi-conducteurs est en baisse de près de 15 % depuis le début du mois dernier, après avoir été frappé par des rapports sur le ralentissement de la production de l'iPhone, des avertissements sur les bénéfices de sociétés telles qu'Advanced Micro Devices et Samsung Electronics et les sanctions américaines sur les puces en Chine.

Ajoutant aux vents contraires, les récentes introductions en bourse au Japon n'ont pas un bilan solide. Les données d'Aequitas Research publiées sur Smartkarma montrent que les trois dernières grandes opérations ont enregistré des rendements négatifs à la fin de leur première semaine.

Mais Chu a déclaré que Socionext arrivait à une "large décote" par rapport à ses pairs internationaux.

"Donc, même si les pairs se négocient à la baisse, Socionext semble toujours bon marché à côté d'eux."

(1 $ = 146,2400 yens)