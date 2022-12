TSMC s'attend à 10 milliards de dollars de revenus annuels grâce aux fabs d'Arizona

TSMC a déclaré mardi qu'elle faisait plus que tripler l'investissement prévu dans ces usines pour atteindre 40 milliards de dollars. La première fab sera opérationnelle d'ici 2024, tandis que la deuxième installation, située à proximité, produira des puces avancées d'ici 2026. Le président des États-Unis, Joe Biden, et d'autres personnes, dont les PDG des principaux clients de TSMC, assistent à une cérémonie "tool-in" pour le déplacement symbolique du premier équipement dans l'atelier de la nouvelle usine de 12 milliards de dollars.

"Une fois les deux fabs terminées, nous fabriquerons plus de 600 000 wafers par an, ce qui représentera un revenu annuel de 10 milliards et, avec nos clients, des ventes de produits de plus de 40 milliards de dollars par an", a déclaré Mark Liu, directeur général de TSMC.

Les projets entraîneront la création de 31 000 emplois dans le secteur de la construction et "créeront 13 000 emplois supplémentaires bien rémunérés dans le secteur des technologies de pointe, y compris les 4 500 employés directs de TSMC", a ajouté M. Liu.

Apple Inc, Nvidia Corp, et Advanced Micro Devices Inc, tous des clients importants de TSMC, ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que leurs puces soient fabriquées dans les nouvelles usines de l'Arizona.

"Nous travaillons avec TSMC pour fabriquer les puces qui contribuent à alimenter nos produits dans le monde entier. Et nous sommes impatients d'étendre ce travail dans les années à venir, alors que TSMC forme de nouvelles racines plus profondes en Amérique", a déclaré Tim Cook, PDG d'Apple.

"AMD s'attend à être un gros client des deux fabs et nous nous engageons à travailler en étroite collaboration avec TSMC et l'ensemble de l'écosystème", a déclaré Lisa Su, PDG d'AMD.

Au moins une douzaine de grues importantes sont encore installées autour de la première usine, baptisée Fab 21. L'usine se trouve dans la partie nord de Phoenix, entourée de collines brunes et de terrains vides.

Avec la nouvelle usine TSMC en toile de fond, avec le drapeau et un drap sur lequel on peut lire "A Future Made in America Phoenix, AZ", les dirigeants de TSMC, menés par le fondateur Morris Chang, 91 ans, ainsi que les PDG des principaux fournisseurs de machines et d'Apple, Nvidia et AMD, ont trinqué à l'ouverture de l'usine avec du vin mousseux.