Taiwan affirme que le groupe "Chip 4" dirigé par les États-Unis a discuté de la résilience de la chaîne d'approvisionnement.

Les États-Unis ont convoqué la première réunion d'un groupe de travail des pays d'Asie de l'Est pour discuter de la manière de renforcer la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs, a déclaré vendredi un responsable taïwanais, après deux ans de pénurie mondiale de puces.

La pénurie de semi-conducteurs, qui a contraint certains constructeurs automobiles à interrompre leur production, a propulsé Taïwan, le géant des puces, sous les feux de la rampe et a fait de la gestion de la chaîne d'approvisionnement une priorité plus importante pour les gouvernements du monde entier.

"Nous avons échangé des points de vue lors d'une première réunion préliminaire, et nous espérons que chacun pourra discuter de la manière de collaborer à l'avenir sur les problèmes de chaîne d'approvisionnement comme ceux que nous avons récemment rencontrés", a déclaré le ministre taïwanais de l'économie, Wang Mei-hua Wang, aux journalistes à Taipei.

La réunion préliminaire du groupe de travail - qui a été baptisé "Chip 4" - a également impliqué des représentants de la Corée du Sud et du Japon.

Les pays membres du groupe abritent le plus grand fabricant de puces à façon du monde, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, les géants sud-coréens des puces mémoire Samsung Electronics Co Ltd et SK Hynix, ainsi que les principaux fournisseurs japonais de matériaux et d'équipements pour semi-conducteurs.

Le mois dernier, la présidente Tsai Ing-wen a déclaré aux parlementaires américains en visite que Taïwan s'engageait à garantir à ses partenaires un approvisionnement fiable en semi-conducteurs, ou "puces de la démocratie", et a exhorté les alliés à renforcer leur collaboration dans un contexte de menaces accrues de la part de la Chine.

La Chine revendique Taïwan, gouvernée démocratiquement, comme son propre territoire. Le gouvernement de Taïwan rejette les revendications de souveraineté de la Chine.

L'American Institute in Taiwan, son ambassade américaine de facto, a accueilli la réunion virtuelle du groupe de travail sur la résilience de la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs entre les États-Unis et l'Asie de l'Est, a déclaré un porte-parole à Reuters.

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré que le principal représentant du pays à Taïwan a assisté à la réunion mercredi.

Kyung Kye-hyun, qui dirige l'activité puces de Samsung, a déclaré au début du mois que son entreprise avait fait part de ses préoccupations concernant le projet d'alliance Chip 4, notamment la nécessité pour la Corée du Sud de solliciter l'accord de la Chine avant toute négociation. (Reportage de Sarah Wu ; Reportage supplémentaire de Joyce Lee à Séoul ; Montage d'Edmund Klamann et Jan Harvey)