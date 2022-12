Taiwan cherche à progresser rapidement sur un accord d'investissement européen bloqué depuis longtemps

L'UE a inclus Taïwan dans sa liste de partenaires commerciaux pour un éventuel accord bilatéral d'investissement en 2015, l'année précédant l'accession de Tsai à la présidence de Taïwan, mais elle n'a pas eu de discussions avec Taïwan sur la question depuis.

Bien qu'ils soient la plus grande source d'investissements étrangers de Taïwan, l'UE et ses États membres n'ont pas de liens diplomatiques officiels avec l'île démocratiquement gouvernée en raison des objections de la Chine, qui considère Taïwan comme l'une de ses provinces.

Lors de sa rencontre avec une délégation de la commission du commerce international du Parlement européen, Mme Tsai a déclaré que Taïwan et l'UE devaient construire une "alliance démocratique résiliente".

"Taïwan cherche à améliorer les échanges économiques et commerciaux bilatéraux, à renforcer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et à accélérer les progrès sur l'accord d'investissement bilatéral Taïwan-UE, ce qui inspirerait confiance aux entreprises des deux parties pour développer les investissements", a-t-elle déclaré au groupe, dans des commentaires retransmis en direct par le bureau présidentiel.

L'Union européenne a courtisé Taïwan, un important producteur de semi-conducteurs, comme l'un des partenaires "partageant les mêmes idées" avec lesquels elle aimerait travailler dans le cadre de la loi sur les puces européennes dévoilée en février.

La chef de la délégation, Anna-Michelle Asimakopoulou, a déclaré à Tsai que l'UE et Taïwan partageaient des valeurs communes telles que la démocratie et les droits de l'homme.

"L'UE reconnaît que notre partenariat en matière de commerce et d'investissement avec Taïwan est une relation stratégique ayant des implications géopolitiques", a déclaré Mme Asimakopoulou.

"Mes collègues et moi-même au Parlement européen avons demandé à la Commission (européenne) de lancer sans délai une évaluation d'impact, une consultation publique et un exercice de cadrage pour l'accord bilatéral d'investissement entre l'UE et Taïwan", a-t-elle ajouté.

Alors que Taïwan et l'UE ont tenu des discussions commerciales de haut niveau en juin, moins d'une semaine après cette réunion, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) a déclaré qu'elle n'avait aucun projet concret d'usines en Europe.

TSMC, le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde et la société cotée la plus précieuse d'Asie, a signalé l'année dernière qu'elle en était aux premiers stades de l'examen d'une expansion potentielle en Allemagne, membre de l'UE, mais il semble qu'il n'y ait pas eu de progrès substantiels depuis lors.