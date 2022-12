Taïwan cherche à rassurer sur l'engagement de TSMC sur l'île malgré l'investissement américain.

L'usine de TSMC en Arizona a suscité des inquiétudes à Taïwan, où la fabrication de semi-conducteurs est l'épine dorsale de l'économie, au sujet d'une tendance à "l'adieu à Taïwan" parmi les entreprises de puces. TSMC, qui fabrique la plupart de ses puces à Taïwan, construit également une usine au Japon.

La première installation de fabrication de puces d'Arizona, ou fab, sera opérationnelle d'ici 2024, tandis que la deuxième installation, située à proximité, fabriquera les puces les plus avancées actuellement en production, appelées "3 nanomètres", d'ici 2026.

S'exprimant en marge du Parlement, le ministre taïwanais de l'économie, Wang Mei-hua, a déclaré que la position de l'île en tant que producteur majeur de semi-conducteurs et fabricant des puces les plus avancées était décrochée.

"Le centre de recherche et de développement de TSMC est à Taïwan, la chaîne d'approvisionnement complète est ici", a-t-elle déclaré. "Taïwan possède une chaîne d'approvisionnement complète, un système complet et le soutien du gouvernement. C'est définitivement la base de production la plus importante de TSMC."

La production de puces de 3 nm est déjà en cours à Taïwan, et le développement et la production encore plus avancés de 2 nm et 1 nm à Taïwan sont également en bonne voie, a ajouté Mme Wang.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, comme elle est officiellement appelée, a déclaré à plusieurs reprises que l'essentiel de sa fabrication resterait à Taïwan.

Les actions de TSMC cotées à Taipei étaient en hausse de 1,5 % mercredi matin, surperformant l'indice général.

La société est le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde et un fournisseur majeur des entreprises technologiques mondiales, dont Apple Inc.

Le président américain Joe Biden a cherché à stimuler la production de semi-conducteurs dans son pays après que la pandémie de COVID-19 ait causé des problèmes de chaîne d'approvisionnement qui ont entraîné des pénuries de puces pour les véhicules et de nombreux autres articles.

Taïwan a tenu à montrer aux États-Unis, son principal soutien international et vendeur d'armes face à la pression militaire chinoise croissante, qu'en tant que "démocratie aux vues similaires", elle est un partenaire et fournisseur fiable de semi-conducteurs et a soutenu les plans de l'Arizona.

Mais le gouvernement déploie également davantage de soutien à l'industrie des puces dans le pays, notamment en proposant des allègements fiscaux plus importants pour la recherche et le développement des entreprises technologiques afin de conserver son avantage concurrentiel.

Il encourage également davantage d'entreprises technologiques étrangères de la chaîne d'approvisionnement des puces à investir à Taïwan.

Le Premier ministre Su Tseng-chang a déclaré tard mardi que son adjoint Shen Jong-chin dirigeait un groupe de travail pour promouvoir de tels investissements.