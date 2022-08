Taïwan promeut ses semi-conducteurs durant une visite du gouverneur américain de l'Indiana

par Sarah Wu et Ben Blanchard

TAIPEI, 22 août (Reuters) - Taïwan veut s'assurer que ses partenaires disposent d'un approvisionnement fiable en semi-conducteurs, a déclaré lundi la présidente Tsai Ing-wen au gouverneur de l'État américain de l'Indiana, appelant les démocraties alliées à coopérer sur fond de tensions avec la Chine.

Il s'agit de la troisième visite d'une délégation américaine sur l'île en un mois, menée cette fois-ci par le gouverneur républicain Eric Holcomb, après la brève visite de la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi, et celle du sénateur Ed Markey une semaine plus tard.

La Chine n'a pour l'instant pas commenté la visite d'Eric Holcomb.

Le gouverneur américain doit notamment rencontrer des représentants d'entreprises taïwanaises de semi-conducteurs, dans le cadre d'une expansion des liens entre son État et l'île, où se trouve le plus grand fabricant de puces au monde, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) .

"La sécurité économique est un pilier important de la sécurité nationale et régionale", a déclaré Tsai Ing-wen. "Taïwan a la volonté et la capacité de renforcer la coopération avec ses partenaires démocratiques pour mettre en place des chaînes d'approvisionnement durables pour les puces démocratiques."

Eric Holcomb a évoqué les efforts déployés par son État pour soutenir le secteur, citant l'annonce faite en juin par la société taïwanaise MediaTek, quatrième concepteur de puces au monde en termes de chiffre d'affaires, d'un nouveau centre de conception dans l'Indiana en partenariat avec l'université Purdue.

"Nous sommes confrontés et cherchons spécifiquement à transformer les difficultés de la chaîne d'approvisionnement en gains de la chaîne d'approvisionnement. Je pense que le moyen d'y parvenir plus rapidement, de manière plus résiliente, est de le faire ensemble", a-t-il déclaré aux journalistes.

L'Indiana est appelé à devenir un centre technologique pour les semi-conducteurs après la promulgation d'une loi américaine visant à subventionner l'industrie nationale des puces électroniques, qui est en concurrence avec les fabricants chinois et étrangers, a dit la présidente taïwanaise. (Reportage Ben Blanchard et Sarah Wu; version française Alizée Degorce, édité par Kate Entringer)