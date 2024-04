Le comté de Hualien, dans l'est de Taïwan, a été secoué par des dizaines de répliques tard lundi et tôt mardi, mais seuls des dégâts mineurs ont été signalés et aucune victime n'est à déplorer. Le principal fabricant de puces électroniques TSMC a déclaré n'avoir constaté aucun impact sur ses activités.

Largement rural et peu peuplé, Hualien a été frappé par un tremblement de terre d'une magnitude de 7,2 le 3 avril, qui a tué au moins 14 personnes, et il y a eu plus de 1 000 répliques depuis.

Les bâtiments d'une grande partie du nord, de l'est et de l'ouest de Taïwan, y compris ceux de la capitale, Taipei, ont oscillé toute la nuit, le séisme le plus important étant d'une magnitude de 6,3. Toutes les secousses étaient très superficielles.

L'administration météorologique centrale de Taïwan a déclaré que la vague de tremblements de terre qui a commencé lundi après-midi - qu'elle a évaluée à environ 180 - était une réplique du grand tremblement de terre du 3 avril.

Le service des incendies de Hualien a déclaré que deux bâtiments, déjà inhabités après avoir été endommagés le 3 avril, ont subi de nouveaux dégâts et sont en train de pencher.

Aucune victime n'a été signalée.

Le plus grand fabricant de puces électroniques au monde, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), dont les usines se trouvent sur la côte ouest de l'île, a déclaré que le personnel d'un petit nombre d'usines avait été évacué, mais que les installations et les systèmes de sécurité fonctionnaient normalement et que l'ensemble du personnel était en sécurité.

"Actuellement, nous ne prévoyons pas d'impact sur les opérations", a déclaré la société dans un courrier électronique.

Les investisseurs ont balayé les inquiétudes suscitées par le tremblement de terre, les actions de TSMC cotées à Taipei ayant augmenté de 1,75 % mardi matin.

Dans le comté montagneux de Hualien, des routes ont été fermées à la suite d'éboulements, et le gouvernement a suspendu le travail et l'école pour la journée.

Taïwan se trouve à la jonction de deux plaques tectoniques et est sujette aux tremblements de terre.

Plus de 100 personnes ont été tuées lors d'un tremblement de terre dans le sud de Taïwan en 2016, tandis qu'un tremblement de terre de magnitude 7,3 a tué plus de 2 000 personnes en 1999. (Reportage de Ben Blanchard et Yimou Lee ; Rédaction de Lincoln Feast et Gerry Doyle)