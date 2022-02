Taiwan voit un impact limité de la guerre en Ukraine sur la chaîne d'approvisionnement en puces électroniques

Taïwan est un important fabricant de puces, qui abrite le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde et la société cotée en bourse la plus précieuse d'Asie, TSMC, et qui joue un rôle clé dans l'atténuation de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, qui a parfois obligé les chaînes de production automobile à fermer.

Le cabinet, à l'issue d'une réunion présidée par le vice-premier ministre Shen Jong-chin, a déclaré que trois matières premières essentielles à la fabrication des puces - les gaz néon et C4F6 ainsi que le métal palladium - ne seraient pas trop affectées.

Les fabricants de puces taïwanais utilisent peu de palladium, et ni l'Ukraine ni la Russie ne sont une source importante de celui que l'île utilise, a déclaré le cabinet dans un communiqué. Les entreprises nationales ont également la capacité de raffiner et de "remanufacturer" le palladium, de sorte qu'il ne devrait pas y avoir d'impact, a-t-il ajouté.

Pour le néon et le C4F6, il existe déjà des stocks sur l'île et les chaînes d'approvisionnement sont diversifiées, de sorte que "l'impact à court terme n'est pas important", a déclaré le Cabinet.

L'approvisionnement énergétique de Taïwan est également sûr, avec 145 jours de réserves de pétrole et des sources d'approvisionnement diversifiées, tandis que pour le gaz naturel liquéfié, ou GNL, il existe également diverses sources d'approvisionnement, a-t-il déclaré.

En ce qui concerne les marchés financiers, le cabinet a déclaré que le taux de change du dollar de Taiwan était relativement stable, mais que la banque centrale le surveillerait de près et prendrait des "mesures de gestion appropriées" si nécessaire.

Le ministère des finances agira également pour stabiliser le marché boursier si nécessaire, a déclaré le cabinet.