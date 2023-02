Warren Buffett, dans sa lettre annuelle, reste optimiste et prêche la patience

Dans sa lettre annuelle aux actionnaires de Berkshire, M. Buffett, âgé de 92 ans, a exhorté les investisseurs à se concentrer sur la situation globale à long terme, plutôt que sur une inflation plus élevée et d'autres facteurs qui, en 2022, ont freiné les cours des actions, mais pas ceux de Berkshire.

Il a également exhorté les Américains à ne pas être convulsés par "l'autocritique et le doute de soi", affirmant que le dynamisme du pays a profité à Berkshire au cours de ses 58 années passées à diriger la société depuis Omaha, dans le Nebraska, et qu'il en sera de même après qu'il aura passé la main.

"Nous comptons sur l'American Tailwind et, bien qu'il ait été encalminé de temps utile, sa force de propulsion est toujours revenue", écrit Buffett.

"Je n'ai encore jamais vu un moment où il était judicieux de faire un pari à long terme contre l'Amérique. Et je doute fort qu'un lecteur de cette lettre ait une expérience différente à l'avenir."

La lettre était accompagnée des résultats de fin d'année de Berkshire, qui, selon Buffett, reflètent une "bonne" année pour Berkshire malgré les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la hausse de l'inflation, y compris un bénéfice d'exploitation record de 30,8 milliards de dollars.

Berkshire possède des dizaines d'entreprises en exploitation, dont l'assureur automobile Geico, le chemin de fer BNSF et de nombreuses marques de consommation bien connues comme Dairy Queen et Fruit of the Loom.

Elle a également enregistré une perte nette annuelle de 22,8 milliards de dollars, en raison de la baisse des cours d'Apple Inc et de nombreuses autres actions de son vaste portefeuille d'investissement. Buffett minimise les résultats nets car ils sont volatils et affectés par les règles comptables.

De nombreux observateurs ont toutefois déclaré que Buffett semblait prudent, presque apologétique, quant à ses propres difficultés à naviguer sur les marchés, bien qu'il soit sans doute l'investisseur américain vivant le plus célèbre.

"Buffett est très humble dans l'évaluation de ses propres prouesses d'investissement, et inutilement", a déclaré Thomas Russo, associé chez Gardner Russo & Quinn et investisseur de longue date de Berkshire. "Les investisseurs ont profité de lui pendant des décennies".

Quiconque est resté fidèle à Berkshire de 1965 à 2022 a vu ses actions gagner 3 787 464 % en valeur. Le Standard & Poor's 500 a augmenté de 24 708 %, dividendes compris, sur cette période.

MUNGER ME FAIT RIRE

Buffett a déclaré que la plupart de ses décisions en matière d'allocation de capital n'ont été que "moyennes", et que les résultats "satisfaisants" de Berkshire au fil du temps ne résultaient que d'une douzaine de "vraies bonnes" décisions.

" Les marchés 'efficients' n'existent que dans les manuels scolaires ", a déclaré Buffett. "En vérité, les actions et les obligations négociables sont déroutantes, leur comportement n'est généralement compréhensible que rétrospectivement."

Buffett a également déclaré que "la confiance et les règles sont essentielles" dans la gestion des grandes entreprises, même au milieu des inévitables déceptions.

Cathy Seifert, analyste chez CFRA Research, a déclaré que M. Buffett s'en prenait "subtilement" aux critiques qui souhaitaient qu'il divulgue plus que quelques paragraphes sur les plus grandes entreprises de Berkshire, et qu'il investisse de manière plus agressive.

"Le climat actuel du marché a été, faute d'un meilleur mot, très schizophrénique", a déclaré Seifert. "Buffett exprime cette frustration".

Malgré le paiement de 11,5 milliards de dollars en octobre pour la compagnie d'assurance Alleghany Corp, Berkshire a terminé l'année avec 128,6 milliards de dollars de liquidités.

Il est également devenu un gros vendeur d'actions, notamment du fabricant taïwanais de semi-conducteurs TSMC, à la fin de l'année, tout en intensifiant les rachats de ses propres actions.

Buffett, un démocrate, a semblé critiquer indirectement le président Joe Biden, qui a demandé ce mois-ci de quadrupler le taux de 1 % sur les rachats d'actions par les entreprises, qu'il a promulgué l'année dernière.

Alors que Biden n'a pas appelé à la fin des rachats, Buffett a déclaré que ceux qui le font sont "soit un analphabète économique, soit un démagogue à la langue argentée".

Buffett a également exhorté les investisseurs à ne pas s'attarder sur les conditions du marché à court terme - il a déclaré que Berkshire propose "une protection modeste contre l'inflation galopante, mais cet attribut est loin d'être parfait."

Il a également tenté de leur rappeler combien Berkshire redonne au Trésor américain, affirmant qu'elle a payé 32 milliards de dollars d'impôts sur les sociétés au cours de la dernière décennie.

"Chez Berkshire, nous espérons et prévoyons de payer beaucoup plus d'impôts au cours de la prochaine décennie", a écrit Buffett. "Nous n'en devons pas moins au pays".

M. Buffett a également manifesté une affection effusive pour son ami et partenaire commercial Charlie Munger, le vice-président de Berkshire âgé de 99 ans.

Il a déclaré que tous deux prévoient d'assister début mai à l'assemblée annuelle de Berkshire, connue sous le nom de "Woodstock pour les capitalistes" et qui attire des dizaines de milliers de personnes à Omaha.

"Je ne passe jamais un coup de fil avec Charlie sans apprendre quelque chose, a déclaré M. Buffett. "Et, s'il me fait réfléchir, il me fait aussi rire".