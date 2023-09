Taiyo Yuden Co., Ltd. est spécialisé la conception, la fabrication et la commercialisation de composants électroniques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - condensateurs en céramique (64,9%) ; - modules (15,6%) ; - ferrites pour inducteurs (13,8%) ; - autres (5,7%) : notamment puces en céramique. Le CA par marché se ventile entre équipements de communication (32% ; téléphones portables, etc.), infrastructure informatique et équipements industriels (24%), automobile (19%), équipements informatiques (15% ; ordinateurs et périphériques) et produits électroniques grand public (10% ; télévisions, appareils photos numériques, consoles de jeux, etc.). La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (9,7%), Chine (38,5%), Hong Kong (16%) et autres (35,8%).

Secteur Equipements et pièces électroniques