TAKARA BIO INC. est une société basée au Japon dont l'activité principale est le soutien à la bio-industrie et la médecine génique. La société opère dans trois secteurs d'activité. Le secteur du soutien à la bioindustrie fournit des réactifs pour la recherche (réactifs de génie génétique, réactifs de génie cellulaire, réactifs de génie protéique), des instruments scientifiques, des services contractuels et des droits de licence pour les brevets liés aux gènes aux instituts de recherche, tels que les universités et les entreprises où la recherche et le développement en biotechnologie sont menés. Le segment de la médecine génique fournit des droits de licence pour le développement et la vente de produits d'essai liés à la thérapie génique en tant que domaine d'application de la technologie du génie génétique et de la technologie du génie cellulaire, qui est une technologie de base cultivée dans le développement de réactifs de recherche. Le secteur de l'alimentation médicale et de la biotechnologie fournit des services de recherche et de développement dans le domaine des aliments de santé, des droits de licence pour les brevets liés aux aliments de santé, ainsi que des droits de licence pour les champignons.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale