Données financières JPY USD EUR CA 2022 785 Mrd 7 098 M 6 049 M Résultat net 2022 6 237 M 56,4 M 48,1 M Dette nette 2022 64 409 M 583 M 496 M PER 2022 32,2x Rendement 2022 2,09% Capitalisation 192 Mrd 1 739 M 1 477 M VE / CA 2022 0,33x VE / CA 2023 0,39x Nbr Employés 7 550 Flottant 81,8% Graphique TAKASHIMAYA COMPANY, LIMITED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique TAKASHIMAYA COMPANY, LIMITED Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Baissière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ALLEGER Nombre d'Analystes 4 Dernier Cours de Cloture 1 149,00 JPY Objectif de cours Moyen 1 197,50 JPY Ecart / Objectif Moyen 4,22% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Yoshio Murata President & Representative Director Nobukazu Yagi Executive Officer & Manager-Finance Koji Suzuki Chairman Akira Goto Independent Outside Director Keiko Torigoe Independent Outside Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) TAKASHIMAYA COMPANY, LIMITED 29.83% 1 739 CANADIAN TIRE CORPORATION, LIMITED 14.73% 9 391 FALABELLA S.A. 6.46% 8 910 KOHL'S CORPORATION 31.14% 8 335 MACY'S, INC. 105.96% 7 176 PEPKOR HOLDINGS LIMITED 53.63% 5 315