Takashimaya Company, Limited est le leader japonais de la grande distribution. Le CA par activité se répartit comme suit : - distribution de détail (83,8%) : vente de vêtements et d'accessoires, de produits d'hygiène, d'articles de maison, de produits alimentaires, etc. ; - développement d'actifs immobiliers commerciaux (5,4%) ; - conception et réalisation d'aménagements d'intérieurs de maisons et de magasins (2,8%) ; - prestations de services financiers (2,4%) ; - autres (5,6%). La quasi-totalité du CA est réalisée au Japon.

