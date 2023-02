Le flottant de Take Off augmente après la vente d'actions par Summit

(Alliance News) - Take Off Spa a annoncé lundi que son principal actionnaire, Summit Spa, a vendu hors marché 1,7 million d'actions ordinaires de la société à des investisseurs institutionnels italiens et étrangers.

Les actions ont été vendues au prix de 4,1660 EUR par action, pour une contrepartie totale de 7,1 millions EUR. Summit porte ainsi sa participation dans la société de 64 à 53 % et le flottant de 28 à 39 %.

Comme l'explique Take Off, la transaction vise à élargir la base d'actionnaires et à augmenter le flottant, également dans le but de permettre à la société d'envisager une translation vers le marché principal si les conditions se présentent.

En outre, Summit a également vendu hors marché 5,7 millions de bons de souscription jusqu'en 2024, au prix de 0,0099 EUR chacun.

L'action de Take Off a clôturé lundi en baisse de 1,7 pour cent à 4,17 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

