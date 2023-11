(Alliance News) - Take Off Spa a annoncé mardi qu'elle avait conclu un accord de règlement pour la résolution de son litige existant avec Hangzhou Refine Import & Export Co. Ltd.

Concrètement, au cours de l'exercice 2020, Over Spa avait constaté certaines critiques relatives à la qualité des tissus utilisés pour la création de la collection automne/hiver 2020, procédant au retrait des marchandises du marché, interrompant toutes les relations commerciales, ne procédant pas au paiement du solde des marchandises reçues et engageant une action en justice.

L'entreprise annonce ensuite avoir signé le 27 novembre un accord avec Hangzhou pour une remise de 75% de la dette actuellement comptabilisée au bilan.

Cet accord prévoit un paiement par Over de 800 000 USD sur une dette actuelle de 3,2 millions USD. Le paiement sera effectué en tranches de 100 000 USD chacune à partir du 27 novembre et jusqu'au 30 juin 2024.

L'accord stipule également qu'à chaque paiement d'Over, la contrepartie enverra une note de crédit de 300 000 USD, à l'exception de la note de crédit correspondant au dernier paiement, qui s'élèvera à 267 325,54 USD, jusqu'à concurrence du montant total de 2,4 millions d'EUR convenu.

Dans le cas où un seul des paiements convenus ne serait pas effectué en totalité dans les délais convenus, Hangzhou aura le droit de considérer l'accord concerné comme résilié de plein droit et d'exiger d'Over le paiement immédiat de l'intégralité du montant initial dû.

L'action de Take Off est en hausse de 1,4 %, à 0,78 EUR par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.