Take Off, croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires au premier trimestre 2023

(Alliance News) - Take Off Spa a déclaré lundi avoir enregistré une forte croissance de ses revenus au premier trimestre 2023, à 8,3 millions d'euros, en hausse de plus de 34% par rapport à 6,2 millions d'euros au 31 mars 2022.

La société mère Take Off a déclaré des revenus de 6,7 millions d'euros, en hausse de 37 % par rapport à 4,9 millions d'euros au 31 mars 2022.

Over, pour sa part, a enregistré un chiffre d'affaires de 1,6 million d'euros, en hausse de 25 % par rapport au 31 mars 2022, où il s'élevait à 1,3 million d'euros.

Le prix de vente moyen du groupe, a indiqué la société dans une note, s'est élevé à 13,37 euros, en hausse de 13 % par rapport aux 11,82 euros du premier trimestre.

Aldo Piccarreta, président-directeur général de Take Off, a déclaré : "Les chiffres du premier trimestre sont conformes à nos prévisions budgétaires, confirmant la tendance positive du groupe qui, pour l'instant, n'est pas directement affecté par le scénario macroéconomique actuel à la suite des tensions internationales."

Take Off se négocie dans le vert de 3,8 % à 3,32 euros par action.

