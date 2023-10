(Alliance News) - Take Off Spa a annoncé lundi la fermeture d'un total de 12 magasins, dont neuf sont situés dans des centres commerciaux sélectionnés parmi les moins performants et situés dans les régions de Lombardie, Vénétie, Frioul-Vénétie Julienne et Émilie-Romagne.

Pour les neuf magasins situés dans des centres commerciaux, le processus de médiation a été lancé par l'intermédiaire des organismes compétents, à savoir Aequitas ADR, la Chambre d'arbitrage de Milan et l'Organisme de conciliation de l'Ordre des avocats de Milan.

La société précise que cette opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie de repositionnement des boutiques dans des lieux plus stratégiques pour l'activité, annoncée le 24 juillet dernier.

La société a donc identifié des emplacements appropriés pour l'ouverture de deux nouveaux magasins sous la marque Take Off et gérés directement, prévus d'ici 2023 dans les régions des Abruzzes et des Marches.

En raison de la persistance d'un contexte macroéconomique complexe et d'une situation climatique défavorable qui ont un impact sur la consommation, la société prévoit de clôturer l'année en cours avec des niveaux de marginalité inférieurs à ceux de l'année précédente, en particulier une marginalité inférieure à 9 %, et considère donc qu'il est approprié de ne pas procéder à la distribution d'un dividende sur le bénéfice de 2023.

La société, en vue de la divulgation des KPI consolidés au 31 décembre prévue pour le 15 janvier 2024, inclura une mise à jour plus ponctuelle de la marginalité basée sur les deux derniers mois de novembre et décembre 2023.

"Notre priorité pour 2024, dans un scénario où de nouvelles tensions internationales pourraient exacerber les effets sur le front économique et social, est de préserver la solidité de la structure financière, de maintenir un bon niveau de rentabilité grâce à des actions ciblées de maîtrise des coûts et de jeter les bases de la croissance à travers une stratégie d'expansion du réseau de magasins pour minimiser les investissements d'ouverture et atteindre le seuil de rentabilité", a commenté Aldo Piccarreta, président-directeur général de Tale Off.

L'action de Take Off a clôturé dans le rouge de 4,0 % lundi, à 0,97 euro par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.