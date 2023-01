Take Off, les revenus connaissent une croissance à deux chiffres en 2022 et au T4

(Alliance News) - Take Off Spa a annoncé lundi qu'il a terminé l'année 2022 avec une croissance à deux chiffres de ses revenus en glissement annuel.

Les ventes de vêtements et d'accessoires pour adultes et enfants de l'entreprise de commerce de détail ont augmenté de 13 % en glissement annuel pour atteindre 29,8 millions d'euros, contre 26,4 millions d'euros en 2021.

La société mère Take Off a enregistré un chiffre d'affaires de 23,7 millions d'euros, en hausse de 19 % sur un an, contre 19,9 millions d'euros en 2021, tandis qu'Over Spa, qui est spécialisée dans les produits de la marque Overkids pour les enfants jusqu'à 14 ans, a enregistré un chiffre d'affaires de 6,1 millions d'euros, en baisse de 5,8 % par rapport à 6,5 millions d'euros en 2021.

Le prix de vente moyen du groupe s'est élevé à 18,42 euros, contre 15,11 euros en 2021. Plus précisément, pour les décollages, il s'est établi à 27,22 euros contre 23,97 euros en 2021, tandis que pour les dépassements, il est passé de 7,09 euros à 8,18 euros.

Pour le seul quatrième trimestre, les revenus de base se sont élevés à 10,3 millions d'euros, soit une hausse de 19 % par rapport aux 8,6 millions d'euros du quatrième trimestre 2021.

Aldo Piccarreta, président et directeur général de Take Off, a déclaré : "Les résultats enregistrés en 2022 soulignent la résilience du modèle d'entreprise du groupe, qui est capable d'opérer dans un environnement de marché mondial très changeant, également fortement affecté par l'inflation. L'augmentation des revenus, ainsi que l'augmentation du prix de vente moyen, représentent une valeur importante du potentiel du groupe. Les efforts consentis jusqu'à présent et les résultats obtenus incitent la direction à s'améliorer en permanence".

L'action de Take Off est inchangée à 4,39 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

