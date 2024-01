(Alliance News) - Take Off Spa a publié lundi ses résultats d'exploitation consolidés au 31 décembre, dans lesquels elle a déclaré des revenus de base de 29,9 millions d'euros, en ligne avec 29,8 millions d'euros pour la même période en 2022.

La société mère Take Off a contribué à ce résultat, ses revenus s'élevant à 24,6 millions d'euros, contre 23,7 millions d'euros en 2022, compensant le déclin de sa filiale Over, dont les revenus se sont élevés à 5,3 millions d'euros, contre 6,1 millions d'euros.

La société a indiqué que le prix de vente moyen du groupe a augmenté pour atteindre 19,62 EUR, contre 18,42 EUR en 2022.

En ce qui concerne le quatrième trimestre, les recettes de base se sont élevées à 7,8 millions d'euros, soit une baisse de 24 % par rapport aux 10,3 millions d'euros enregistrés au quatrième trimestre 2022. Le prix de vente moyen du groupe est de 23,50 EUR, contre 26,33 EUR au cours de la même période en 2022.

"La résilience des revenus, l'évolution du prix de vente moyen du groupe et les actions d'optimisation des coûts ont permis au groupe de préserver sa marge d'Ebitda, qui sera d'environ 15%, dépassant considérablement les attentes initiales, qui indiquaient une marge d'Ebitda inférieure à 9%", a expliqué la société dans une note.

Aldo Piccarreta, président et CEO de Take Off : "Les résultats enregistrés en 2023 soulignent la résilience du modèle d'affaires du groupe, qui est capable d'opérer dans un environnement de marché mondial très changeant et complexe, qui est également fortement influencé par l'inflation. Ce résultat positif reflète notre engagement continu en faveur de l'efficacité opérationnelle et de la gestion financière, et nous sommes convaincus qu'il contribuera au succès continu de notre organisation dans un avenir proche."

Take Off se négocie dans le vert de 4,7 pour cent à 1,00 EUR par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

