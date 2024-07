(Alliance News) - Take Off Spa a annoncé lundi qu'elle avait enregistré des revenus de 11,4 millions d'euros au premier semestre de l'année, en baisse de 27 pour cent par rapport au premier semestre de 2023, où ils s'élevaient à 15,6 millions d'euros.

Le conseil d'administration a également convoqué une assemblée générale des actionnaires pour le 9 septembre afin de décider de la révocation de l'admission à la négociation des actions ordinaires et des bons de souscription d'actions de la société émis sur Euronext Growth Milan.

La proposition de retrait de la cote, explique la société dans une note, est motivée par "la nécessité de permettre à la société de se concentrer sur ses activités opérationnelles, visant à poursuivre les objectifs fixés dans le plan d'affaires en termes de croissance sur le marché de référence, avec une plus grande flexibilité managériale et organisationnelle et une réduction des charges de gestion telles que celles actuellement associées aux obligations et aux réalisations découlant du statut de société cotée en bourse".

Suite à l'approbation du retrait de la cote, la société s'est rendue disponible pour acheter les actions des actionnaires minoritaires.

Le prix d'achat est fixé à 0,83 EUR par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

