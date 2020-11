Take-Two Interactive Software, Inc. : Un soutien à mettre à profit 11/11/2020 | 10:34 achat sur repli Opération conditionnée invalidée

Cours d'entrée : 151$ | Objectif : 168$ | Stop : 140$ | Seuil d'invalidation : 160$ | Potentiel : 11.26% La valeur Take-Two Interactive Software, Inc. revient à proximité de soutiens majeurs en données quotidiennes situés vers 151.48 USD, offrant un point d'entrée intéressant.

On pourra se positionner à l'achat idéalement vers 151 $ pour viser les 168 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Les cours se rapprochent du soutien en données quotidiennes situé vers 151.48 USD, conférant ainsi un bon timing d'intervention.

Les anticipations des analystes concernant l'évolution de l'activité du groupe sont très positives. Le chiffre d'affaires devrait fortement progresser au cours des prochaines années.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 131.97 USD.

Points faibles La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 4.28 fois le CA de la société, est relativement élevée.

La société se négocie sur des multiples de résultat élevés : 39.58 fois son bénéfice net par action estimé pour l'exercice en cours.

Les analystes qui couvrent le dossier ont récemment revu à la baisse leurs estimations de bénéfices.

La Rédaction © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.