Le chiffre d'affaires trimestriel d'Electronic Arts dépasse les estimations

L'éditeur de jeux vidéo Electronic Arts Inc. a dépassé les estimations de recettes pour le quatrième trimestre mardi, les derniers opus des séries "FIFA" et "Madden NFL" ayant maintenu l'intérêt des joueurs à un niveau élevé.

Les actions de la société ont augmenté de 3,5 % dans les échanges après la cloche.

Les niveaux élevés d'inflation ont forcé les joueurs à être plus exigeants quant aux titres qu'ils choisissent d'acheter, beaucoup revenant à leurs franchises favorites en raison de budgets serrés, une tendance sur laquelle EA et ses rivaux, dont Take-Two Interactive Software Inc et Activision Blizzard Inc, ont mis l'accent.

"La performance record des services en direct et l'engagement accru, en particulier de notre franchise EA Sports FIFA, ont conduit à des réservations nettes supérieures aux attentes au quatrième trimestre", a déclaré le directeur financier Chris Suh.

Trois des titres d'EA, dont "FIFA 23" et le jeu d'horreur de science-fiction "Dead Space", figuraient parmi les 10 jeux les plus vendus au cours des trois premiers mois de l'année, selon les données de la société d'études de marché Circana.

EA a enregistré un chiffre d'affaires net de 1,95 milliard de dollars au cours du trimestre, alors que Refinitiv estimait qu'il s'élevait à 1,76 milliard de dollars. (Reportage de Chavi Mehta à Bengaluru ; Rédaction de Shounak Dasgupta)