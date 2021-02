TAKE TWO : Credit Suisse revalorise

Credit Suisse a confirmé sa recommandation Neutre et relevé son objectif de cours de 199 dollars à 204 dollars sur Take-Two après l’annonce des résultats trimestriels. Le bureau d’études souligne que le nouveau relèvement des objectifs annuels s’explique par la vigueur des revenus récurrents tirés de Grand Theft Auto Online and NBA 2K. En ce qui concerne l'exercice 2022, le broker a constaté que la société n'a pas fourni de commentaire sur la question de savoir si l'exercice 2022 devrait connaître une croissance séquentielle ou non, étant donné la surperformance de l'exercice 2021.