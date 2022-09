Take Two Interactive : un hacker dévoile des séquences Grand Theft Auto VI

L'éditeur de jeux vidéo, Take Two Interactive, est attendu en forte baisse à Wall Street. Un pirate informatique a publié d'authentiques séquences de préversion du développement de Grand Theft Auto VI, le jeu vidéo le plus attendu et la franchise phare du groupe, révèle Bloomberg. " Une fuite de cette ampleur est si rare que certains doutent de son authenticité, mais des personnes familières avec le développement du jeu ont affirmé que les vidéos sont réelles ", précise le groupe de médias.