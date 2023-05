Take-Two dépasse ses estimations de chiffre d'affaires ajusté grâce à une demande accrue en matière de jeux vidéo

Take-Two Interactive Software Inc. a dépassé mercredi les analystes de Wall street pour le chiffre d'affaires ajusté du quatrième trimestre, grâce à une forte demande pour les titres "NBA 2K" et "Grand Theft Auto", ce qui a fait grimper l'action du fabricant de jeux vidéo de plus de 7 % après la clôture des marchés.

Ces résultats font suite à une performance positive de la part de son homologue Electronic Arts et du fabricant de "Call of Duty" Activision Blizzard Inc, confirmant les signes d'un rebond de l'industrie du jeu vidéo après une période morose de 2022 due à une inflation élevée depuis des décennies.

Take-Two s'est imposé comme l'un des acteurs dominants aux États-Unis grâce aux fortes ventes de ses franchises de jeux vidéo à succès et à un solide pipeline comprenant les titres "Grand Theft Auto VI" et "Star Wars Hunters".

Le chiffre d'affaires ajusté du quatrième trimestre a augmenté de 65% pour atteindre 1,39 milliard de dollars, contre une estimation de Wall street de 1,34 milliard de dollars, selon les données de Refinitiv.

Cependant, sa prévision de chiffre d'affaires annuel ajusté entre 5,45 et 5,55 milliards de dollars est tombée en dessous de l'estimation de Les analystes, qui était de 6,07 milliards de dollars.