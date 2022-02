Take Two : les perspectives ne sont pas à la hauteur des attentes

L'éditeur de jeux vidéo Take Two a dévoilé des profits plus élevés que prévu, mais des perspectives décevantes. Au troisième trimestre, clos fin décembre, le propriétaire de la franchise Grand Theft Auto a dégagé un bénéfice net en hausse de 144,5 millions de dollars représentant 1,24 dollar par action contre respectivement 182,2 millions de dollars et 1,57 dollar, un an auparavant. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 1,32 dollar, à comparer aux attentes du marché de 1,12 dollar.



Le chiffre d'affaires a, lui, progressé de 5% à 903 millions de dollars. En données ajustées, il a augmenté de 6% à 866,1 millions de dollars, inférieur au consensus s'élevant à 868 millions de dollars.



Pour l'exercice en cours, Take Two vise des ventes ajustées comprises entre 808 et 858 millions de dollars, alors que le marché visait 925 millions de dollars. Le bénéfice par action ajusté est attendu entre 78 cents et 88 cents à comparer avec un consensus s'élevant à 1,15 dollar.