(Alliance News) - Hutchmed (China) Ltd a déclaré vendredi que Takeda Pharmaceutical Co Ltd avait soumis une nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché pour le fruquintinib, un traitement anticancéreux, au ministère japonais de la Santé, du Travail et des Affaires sociales.

Le développeur de traitements contre le cancer et les maladies immunologiques, basé à Hong Kong, a déclaré que l'approbation concernait le traitement de patients adultes atteints d'un cancer colorectal métastatique déjà traité. C'est Takeda, un fabricant de médicaments basé à Tokyo, qui a déposé la demande.

Le fruquintinib est un inhibiteur sélectif des récepteurs du facteur de croissance de l'endothélium vasculaire, qui jouent un rôle essentiel dans le blocage de l'angiogenèse tumorale.

Hutchmed a déclaré que le cancer colorectal a la plus forte incidence et le deuxième taux de mortalité le plus élevé chez les hommes et les femmes au Japon.

La demande d'homologation du fruquintinib est basée sur les résultats de FRESCO-2, un essai clinique multirégional de phase III mené aux États-Unis, en Europe, au Japon et en Australie, ainsi que sur les données de l'essai clinique de phase III FRESCO mené en Chine.

Cette demande fait suite à des demandes antérieures pour le fruquintinib aux États-Unis et en Europe pour la même indication.

"Aux côtés de notre partenaire Takeda, nous sommes heureux de franchir cette étape clé vers la mise à disposition du fruquintinib aux patients japonais", a déclaré Michael Shi, responsable de la recherche et du développement et directeur médical.

"Soutenu par un ensemble de données cliniques solides et par son succès en Chine, nous pensons que le fruquintinib est une option importante pour ces patients et nous sommes optimistes quant à l'impact qu'il aura s'il est approuvé au Japon. Le fruquintinib bénéficie désormais d'une véritable dynamique réglementaire et nous sommes impatients de voir ce médicament arriver sur la scène mondiale."

Les actions de Takeda ont clôturé en baisse de 0,7 % à 4 641,00 yens chacune vendredi au Japon. Les actions de Hutchmed ont baissé de 0,3 % à 276,55 pence chacune à Londres vendredi matin.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

