Takeda Pharmaceutical Company Limited annonce que la FDA approuve la demande de licence biologique supplémentaire pour l'utilisation élargie de TAKHZYRO

Takeda Pharmaceutical Company Limited a annoncé que la Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé la demande de licence biologique supplémentaire (sBLA) pour l'utilisation élargie de TAKHZYRO® (lanadelumab-flyo) en prophylaxie pour prévenir les crises d'angioedème héréditaire (AOH) chez les patients pédiatriques âgés de 2 à < 12 ans. Avant l'approbation d'aujourd'hui, les seules options de traitement prophylactique de routine approuvées pour les enfants de 6 à < 12 ans nécessitaient une administration tous les trois ou quatre jours, et les enfants atteints d'AOH de 2 à < 6 ans n'avaient aucun traitement prophylactique approuvé, ce qui fait de TAKHZYRO le premier traitement prophylactique pour ce groupe d'âge. La dose recommandée est de 150 mg/1 mL de solution dans une seringue préremplie à dose unique, toutes les quatre semaines chez les patients âgés de 2 à < 6 ans et toutes les deux semaines chez les patients âgés de 6 à < 12 ans.

Les crises d'AOH peuvent entraîner un gonflement grave et débilitant de l'abdomen, du visage, des pieds, des organes génitaux, des mains et de la gorge. Des cas d'angioedème des voies aériennes supérieures potentiellement mortels ont été signalés chez des patients âgés de 3 ans seulement. Dans une enquête de 2017 (N=445), le diagnostic de l'AOH a pris en moyenne 8,4 ans après l'apparition des symptômes.

Dans cette étude sur les patients atteints d'AOH, 50 % ont ressenti de l'anxiété, 34 % ont eu des difficultés à mener une activité sociale et 58 % ont déclaré que les symptômes ont eu un impact négatif sur l'avancement professionnel. L'approbation du sBLA a été soutenue par l'extrapolation des données d'efficacité de l'étude HELP, un essai de phase 3 qui incluait des patients âgés de 12 à < 18 ans, et des analyses pharmacocinétiques supplémentaires montrant des expositions au médicament similaires entre les adultes et les patients pédiatriques, ainsi que des données d'innocuité et pharmacodynamiques de l'étude SPRING, un essai ouvert de phase 3 chez 21 patients atteints d'AOH âgés de 2 à < 12 ans. Les objectifs primaires de l'étude SPRING étaient l'innocuité et la pharmacocinétique du TAKHZYRO.

Les effets indésirables liés au traitement les plus fréquents dans l'étude étaient la douleur au site d'injection (29%), l'érythème au site d'injection (14%), le gonflement au site d'injection (5%), la douleur au site d'administration (5%) et la réaction au site d'injection (5%). La prévention des crises d'AOH a été mesurée comme objectif secondaire. TAKHZYRO a réduit le taux de crises d'AOH chez les patients pédiatriques de 94,8% en moyenne par rapport à la ligne de base, passant de 1,84 crise par mois à 0,08 crise pendant la période de traitement de 52 semaines (N=21).

La majorité des patients (76,2 %, n=16) n'ont pas eu de crise, avec une moyenne de 99,5 % de jours sans crise. Ces résultats d'efficacité sont issus d'un essai ouvert et non contrôlé, et l'étude n'a pas été conçue pour des tests d'hypothèses statistiques. D'autres études de confirmation sont nécessaires pour tirer toute conclusion de ces données.

TAKHZYRO a été initialement approuvé aux États-Unis en 2018 pour la prophylaxie visant à prévenir les crises d'AOH chez les patients adultes et pédiatriques de 12 ans et plus. Il est actuellement disponible dans plus de 60 pays dans le monde et est soutenu par un programme de développement clinique robuste, qui comprend l'une des plus grandes études de prévention de l'AOH avec la plus longue durée de traitement actif.