Takeda Pharmaceutical : a atteint la neutralité carbone en 2020

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) (“Takeda”) a annoncé aujourd’hui avoir atteint la neutralité carbone dans sa chaîne de valeur pour son exercice 2019. Cet accomplissement résulte d’une attention constante portée aux mesures de conservation de l'énergie en interne, d’un approvisionnement en énergie verte et d’investissements dans des certificats d'énergie renouvelable et des crédits carbone vérifiés de haute qualité. Ces actions permettent collectivement de compenser 100 pour cent des émissions des périmètres 1, 2 et 31 de Takeda pour l’exercice 2019 et représentent une avancée significative dans la démarche de développement durable de Takeda.

« Ce jalon important souligne notre engagement envers la durabilité environnementale alors que nous reconnaissons que les changements climatiques posent un risque pour la santé humaine, dont la propagation de maladies infectieuses comme celles que nous nous efforçons d’éradiquer », a déclaré Christophe Weber, président et chef de la direction de Takeda. « Alors que notre entreprise d’envergure mondiale, animée par une finalité, célébrera ses 240 ans cet été, je suis fier de notre prouesse, mais nous savons que bien plus reste à faire. Nous demeurons déterminés à utiliser notre taille et notre envergure pour contribuer à atténuer les changements climatiques et assurer que nous pouvons continuer d'exercer une influence positive sur les patients, nos collaborateurs et la planète. »

L’un des moyens ayant permis à Takeda d’atteindre cet objectif est via ses investissements dans plus de 30 projets dans les énergies renouvelables et les crédits carbone dans 12 pays. Ces projets étayent l'utilisation de l’énergie éolienne et solaire, la mise à disposition d’eau potable, la conservation forestière et la préservation de la biodiversité. Collectivement, les activités répondent à 15 des 17 objectifs de développement durable des Nations unies. Elles apportent un soutien à des communautés locales, tout en favorisant un avenir plus durable. Tous les crédits carbone ont été nécessaires pour satisfaire aux critères d'évaluation rigoureux, notamment le caractère additionnel, la mesurabilité, la transparence, la déclaration et la vérification par des tiers.

Parmi les projets soutenus, citons :

Eau de boisson potable au Malawi – fourniture d’eau potable à des communautés en créant de nouveaux forages et réparation de forages endommagés, conduisant à une réduction de l’utilisation du bois de chauffage pour faire bouillir et purifier l’eau

Programme Working Woodlands – préservation de plus de 8 600 acres dans le nord-est de l’État américain du Tennessee, sous forme de parc privé, encourageant un tourisme de loisir dans une région du pays où les revenus sont peu élevés

Gestion forestière au Japon – développement de puits de carbone naturels et soutien à la qualité de l’air local via des pratiques de gestion forestière durables au Japon

Cuisinières solaires en Chine – aide à l’amélioration de la qualité de l’air intérieur en investissant dans l’installation de cuisinières solaires pour remplacer le charbon servant à la cuisine et à l’eau chaude, au profit d’agriculteurs ruraux dans des endroits reculés de la Chine

Énergie solaire en Inde – aide au développement d’éclairages solaires et de chauffage d’eau thermale pour remplacer l’utilisation de combustibles fossiles dans différents États de l'Inde

S’appuyant sur l’accomplissement d’aujourd’hui, Takeda reste déterminée à éliminer les émissions de gaz à effet de serre des opérations de toute l’entreprise. En particulier, Takeda ambitionne de réduire de 40 pour cent les émissions de ses opérations d’ici 2025 et s’est engagée à avoir un impact carbone neutre d’ici 2040. Pour atteindre ses objectifs en matière de climat, un programme interdivisions, à l’échelle de l’entreprise, a été mis en place pour accroître l’utilisation des énergies renouvelables et favoriser l’efficacité énergétique. Takeda regarde également au-delà de ses propres opérations et collabore avec ses fournisseurs pour les aider à fixer des objectifs de réduction fondés sur la science et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

En tant qu’organisation à vocation scientifique, les engagements de Takeda envers les changements climatiques sont en phase avec la science climatique actuelle. En 2020, l’initiative Science-Based Targets a reconnu que les objectifs de Takeda étaient cohérents avec les réductions nécessaires pour limiter la hausse des températures mondiales à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels. Takeda est également fière de figurer dans la 'liste A' du CDP pour le leadership en matière de changements climatiques en 2020 et d’être nommée au classement Global 100 Most Sustainable Corporations in the World (100 entreprises les plus « durables » au monde) de Corporate Knights (Global 100) pour la sixième année consécutive.

Pour de plus amples informations au sujet des engagements de Takeda envers la durabilité environnementale, visitez :

Site Internet de Takeda consacré à l’environnement

Sustainability Value Report 2020

À propos de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) est un leader biopharmaceutique mondial, fondé sur des valeurs et orienté R&D, dont le siège social se trouve au Japon. Guidée par son engagement envers les patients, ses collaborateurs et la planète, l'entreprise s'engage à découvrir et à fournir des traitements qui changent la vie. Takeda concentre ses efforts de R&D sur quatre domaines thérapeutiques : l’oncologie, la génétique des maladies rares et l'hématologie, les neurosciences et la gastroentérologie (GI). L'entreprise réalise également des investissements ciblés en R&D dans le domaine des traitements et des vaccins dérivés du plasma. Elle est axée principalement sur le développement de médicaments hautement innovants qui contribuent à améliorer la vie des personnes en repoussant les limites des nouvelles options thérapeutiques et en utilisant son moteur et ses capacités de R&D collaborative améliorés pour créer un pipeline solide et diversifié. Ses employés s'engagent à améliorer la qualité de vie des patients et à collaborer avec les partenaires de l’entreprise dans le secteur des soins de santé dans environ 80 pays. Pour plus d'informations, visitez https://www.takeda.com.

1 Les émissions de périmètre 1 sont les émissions directes des sources détenues ou contrôlées, comme la combustion de carburants sur site, les véhicules appartenant à l’entreprise et les équipements au sein de nos installations.

Les émissions de périmètre 2 sont les émissions indirectes de gaz à effet de serre résultant de l’électricité achetée et consommée, de la vapeur fournie par des tiers et/ou de l’eau réfrigérée fournie à nos installations.

Les émissions de périmètre 3 sont toutes les autres émissions indirectes dans notre chaîne de valeur, dont les biens et services fournis par des fournisseurs, les voyages d'affaires, le transport quotidien des employés et l'élimination des déchets par mise en décharge.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210127005614/fr/