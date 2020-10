Takeda Pharmaceutical : accélère sa transformation numérique aux côtés d'Accenture et d'AWS

Cette collaboration permettra de tirer parti d'informations dans le cloud, axées sur des données, pour accélérer le développement des médicaments, accroître la souplesse opérationnelle, réduire les coûts des technologies et développer la main d'œuvre du futur

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502/NYSE: TAK) ("Takeda"), Accenture (NYSE: ACN) et Amazon Web Services, Inc. (AWS) ont conclu une entente stratégique de cinq ans qui vise à accélérer la transformation numérique de Takeda.

Non seulement les patients tireront parti de la capacité qu'a Takeda de répondre plus rapidement, avec davantage de souplesse et d'informations tout au long de la chaîne de valeur, mais les clients, employés et partenaires en bénéficieront également. Cette collaboration de longue durée nourrira la transformation commerciale de Takeda, basée sur le cloud : elle modernisera les plateformes, accélérera les services de données, établira un moteur interne d'innovation et dotera les employés de Takeda de nouvelles compétences et méthodes de travail.

"En combinant la puissance de ces trois organisations, Takeda fait preuve d'audace en se positionnant au carrefour de la santé humaine, de la technologie et de la croissance d'entreprise," a déclaré Christophe Weber, président et directeur général de Takeda. "Ma vision consiste à faire en sorte qu'en moins de dix ans, chaque employé de Takeda puisse bénéficier d'un assistant basé sur la technologie d'intelligence artificielle qui lui permettra de prendre des décisions mieux informées. Ceci, en conséquence, fera que nous serons en mesure d'offrir des traitements transformateurs et de meilleures expériences aux patients, aux médecins et aux contribuables, plus rapidement qu'auparavant. Ensemble, Accenture et AWS propulseront Takeda plus loin que jamais, pour faire de cette vision une réalité," a-t-il poursuivi.

Opter pour une approche technologique axée sur le cloud permettra de créer une architecture plus modulable, fiable et sécurisée, en éliminant les activités d'intégration non-indispensables. En facilitant la migration de 80% des applications vers le cloud, Takeda supprimera les technologies aveugles, et réduira l'empreinte de son centre de données internes ainsi que ses dépenses en capital.

"En tirant parti de l'ensemble de services dans le cloud le plus complet de l'industrie, les société novatrices telles Takeda sont en mesure de réduire les coûts, ainsi que la durée d'obtention des informations et le délai de découverte, améliorant ainsi les expériences du patient," a affirmé Andy Jassy, directeur général d'AWS. "L'envergure et la portée des services proposés par AWS permettent à Takeda de découvrir, développer et fabriquer, rapidement et efficacement, des médicaments thérapeutiques, en toute sécurité et conformément à la réglementation en vigueur. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de poursuivre notre coopération avec Takeda, alors que la société innove pour offrir de nouvelles thérapies accessibles et prometteuses visant à sauver des vies," a-t-il ajouté.

Le fait d'accélérer la fourniture de services et de capacités de données va aider Takeda à accroître sa connectivité et sa collaboration avec l'écosystème des sciences de la vie et ses partenaires extérieurs. Par exemple, cette collaboration a déjà aidé Takeda à exploiter le cloud pour lancer, en moins de cinq jours, une plateforme sécurisée de partage de données et d'accélération des essais cliniques pour la COVID R&D Alliance. Sans le cloud, ce lancement aurait nécessité jusqu'à trois mois.

En outre, l'unité commerciale des Thérapies dérivées du plasma, qui développe des thérapies essentielles au maintien d'une fonction vitale et qui sauvent des vies chez les patients atteints de maladies rares et complexes, créé des centres de dons de pointe connectés numériquement. Elle modernise également le processus de collecte du plasma. Takeda prévoit d'augmenter sa capacité de collecte de plasma et de fabrication d'au moins 65% d'ici 2024, afin d'élargir l'accès aux médicaments fondamentaux et d'accélérer la commercialisation de nouveaux traitements destinés aux patients.

"Le virage audacieux abordé par Takeda afin de devenir une société à l'activité axée sur le cloud (à 80%) illustre de manière probante la manière dont la transformation a des retombées positives pour tous - de l'accélération des thérapies destinées aux patients aux avantages durables du passage au cloud public, en passant par la possibilité offerte aux employés de bénéficier d'un nouveau mode de travail, la création d'emplois et la formation continue qui permet aux employés de se former au monde numérique. Nous sommes fiers de nous associer à Takeda et AWS pour concrétiser cette vision, rapidement et à grande échelle," a déclaré Julie Sweet, directrice générale d'Accenture.

Au cours des trois prochaines années, Takeda prévoit de créer des centaines de nouveaux emplois à des postes stratégiques dans le domaine émergent des données et du numérique. Il est pour cela nécessaire d'avoir accès à de nouveaux bassins de talents et d'assurer la formation continue de milliers d'employés, augmentant ainsi les capacités de la société en termes de données et de numérique.

