Takeda Pharmaceutical : enregistre de solides résultats au premier trimestre de l'exercice 2021, positionnant la société pour accélérer la croissance de son chiffre d'affaires et les progrès continus de son pipeline

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO : 4502/NYSE : TAK) (« Takeda ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'exercice 2021 (période close le 30 juin 2021). Au vu des solides résultats du premier trimestre, la société a également confirmé les perspectives et les prévisions de la direction pour l'exercice 2021. L'exercice 2021 demeure une année d'inflexion durant laquelle Takeda est positionnée pour une accélération de son chiffre d'affaires et pour le progrès continu de son pipeline, avec des demandes règlementaires cruciales, des approbations potentielles et l'avance d'autres nouvelles entités moléculaires (NEM) dans des études pivots.

Costa Saroukos, directeur financier, a commenté en ces termes :

« Avec l'intégration de Shire derrière nous et une transformation continue au cours des deux dernières années, nous avons opté pour l'accélération de la croissance du chiffre d'affaires et des investissements dans la R&D pour alimenter notre pipeline ultra innovant. Les résultats de Takeda pour le premier trimestre démontrent la vigueur continue de nos 14 marques mondiales et, grâce au dynamisme des activités résultant de ce solide début d'exercice, nous maintenons le cap sur les perspectives de la direction pour l'exercice complet. »

« L'exercice 2021 est une année d'inflexion pour notre pipeline alors que nous accélérons nos investissement en R&D stratégiques et que le pipeline commence à produire des résultats. Nous anticipons avoir cinq à six demandes règlementaires de pipeline de Vague 1 d'ici la fin de l'exercice, avec potentiellement cinq approbations d'ici le 1er semestre de l'exercice 2022. La résilience du business model de Takeda témoigne de notre engagement inébranlable à servir nos patients, nos employés et la planète. Nous sommes axés sur la découverte et la fourniture de traitements transformateurs aux gens du monde entier afin de créer et de maximiser la valeur à long terme pour la société. »

FAITS SAILLANTS FINANCIERS ET COMMERCIAUX

Résultats du T1 de l’exercice 2021 clos le 30 juin 2021

(milliards JPY, sauf pourcentages et montants par action) DÉCLARÉS DE BASE (non conformes aux IFRS) (a) SOUS-JACENTS(b) (non conformes aux IFRS) (a) T1 DE L'EXERCICE 2021 par rapport à l’EXERCICE PRÉCÉDENT T1 DE L'EXERCICE 2021 par rapport à l’EXERCICE PRÉCÉDENT Chiffre d’affaires 949,6 +18,4 % 816,6 +1,8 % + 3,8 % Bénéfice d’exploitation 248,6 +48,6 % 248,9(c) -11,4 % -2,1 % Marge 26,2 % +5,3pp 30,5 % -4,5pp 30,5 % Bénéfice net 200,4 +142,8 % 176,6 -7,4 % BPA (JPY) 128 yens +141,9 % 113 yens -7,7 % + 3,9 % Flux de trésorerie d’exploitation 166,9 +14,4 % Flux de trésorerie disponible (non conforme aux IFRS)(a)(d) 129,9 - 11,2 %

(a) Un complément d'information sur certaines des mesures non conformes aux IFRS de Takeda est publié sur le site Web des relations avec les investisseurs de Takeda à l’adresse https://www.takeda.com/investors/financial-results/

(b) La croissance sous-jacente compare deux périodes (trimestres ou années) de résultats financiers sur une base commune et est utilisée par la société pour évaluer l'activité. Ces résultats financiers sont calculés en devises constantes en excluant l’impact des cessions et autres montants correspondant à des éléments exceptionnels, inhabituels, ou non liés à nos opérations en cours.

(c) Le bénéfice d’exploitation de base représente le revenu net ajusté pour exclure la charge fiscale, notre part des bénéfices ou pertes d’investissements comptabilisés en vertu de la méthode de la mise en équivalence, les charges et produits financiers, les autres coûts et résultats d’exploitation, les pertes d’amortissement et de dépréciation sur les actifs incorporels acquis, et d'autres éléments non liés aux activités principales de Takeda, tels que l’incidence de la comptabilisation d’acquisition et les frais liés aux transactions.

(d) Le flux de trésorerie disponible représente les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation, en excluant l’acquisition d’immobilisations corporelles, d’actifs incorporels et d’investissements, ainsi que la trésorerie qui n’est pas disponible dans le cadre de l’utilisation commerciale immédiate ou générale de Takeda, et en incluant le produit des ventes d’immobilisations corporelles, tels qu’ajustés pour exclure l’acquisition d’actifs incorporels et l’acquisition d’investissements, et pour inclure le produit des ventes d’immobilisations corporelles et des rachats d’investissements et d’entreprises, nets de la trésorerie et des équivalents de trésorerie cédés. https://www.takeda.com/investors/financial-results/

Le chiffre d'affaires déclaré a augmenté de +18,4 % à 949,6 milliards de yen (8,6 milliards de yens) ; le chiffre d'affaires de base sous-jacent a augmenté de +3,8 % vs. le T1 de l'exercice 2020, tiré par les 14 marques mondiales

Les 14 marques mondiales de Takeda, avec un chiffre d'affaires déclaré total de 335,6 milliards de yen (3,0 milliards USD), ont affiché une croissance du chiffre d'affaires sous-jacent de +6,8 % en glissement annuel malgré les vents contraires du phasage trimestriel pour TAKHZYRO et IG. Les 5 secteurs d'activité clés de Takeda, avec un chiffre d'affaires déclaré de 708,0 milliards de yen (6,4 milliards USD), représentait 87 % des chiffres d'affaires de base 1 . GI, avec 210,5 milliards de yen (1,9 milliard USD) de chiffre d'affaires déclaré, avec une croissance du chiffre d'affaires sous-jacent de +8 %menée par l'ENTYVIO sélectif de l'intestin. Maladies rares, avec un chiffre d'affaires déclaré de 155,5 milliards de yen (1,4 milliard USD) en baisse de -3 % sur une base sous-jacente, la croissance de l'angio-œdème héréditaire étant impactée par le phasage, mais toujours en accord avec le plan actuel. Immunologie par thérapie dérivée du plasma (PDT) avec un chiffre d'affaires déclaré de 107,2 milliards de yen (1,0 milliard USD) en baisse de -2 % sur une base sous-jacente, impacté par le phasage trimestriel des produits d'immunoglobuline, avec des perspectives inchangées pour l'exercice complet. Oncologie, avec un chiffre d'affaires déclaré de 121,4 milliards de yen (1,1 milliard USD), avec une croissance de +9 % du chiffre d'affaires sous-jacent tirée par l'expansion des indications dans l'ensemble du portefeuille. Neurosciences, avec un chiffre d'affaires déclaré de 113,4 milliards de yen (1,0 milliard USD), avec une croissance du chiffre d'affaires sous-jacent de +3 % tirée par un solide rebond du Vyvanse suite à l'impact de la COVID-19 au cours de l'année précédente.

.

------------------------

1 Le pourcentage des ventes est basé sur le chiffre d'affaires de base, ajusté pour retirer 133,0 milliards JPY de la vente du portefeuille de diabète du Japon enregistrés dans le chiffre d'affaires

Le bénéfice d'exploitation déclaré a augmenté de 48,6 %. La marge de bénéfice d'exploitation de base sous-jacente était de 30,5 % pour le T1

Le bénéfice d'exploitation déclaré a augmenté de 48,6 % pour atteindre 248,6 milliards de yen (2,2 milliards USD) par rapport au T1 de l'exercice 2020, tiré par un gain sur la vente du portefeuille de diabète au Japon, une baisse des dépenses de comptabilisation du prix d'achat et une réduction des coûts d'intégration. Ces éléments ont plus que compensé une baisse dans d'autres bénéfices d'exploitation due à un gain non-récurrent enregistré au T1 de l'exercice 2020.

Le bénéfice d'exploitation de base sous-jacent pour la période actuelle a baissé de -2,1 %, reflétant un investissement accru en R&D, et devrait retrouver une croissance moyenne à un chiffre pour l'ensemble de l'exercice.

Progrès continu du paiement anticipé de la dette avec environ 242,9 milliards de yen payés sur la dette de 2,2 milliards USD au T1 de l'exercice 2021.

Plusieurs étapes cruciales du pipeline atteintes à ce jour dans l'exercice 2021

Vaccin contre la COVID-19 de Moderna, approuvé au Japon pour les adultes en mai, et élargissement de l'indication d'âge aux adolescents de plus de 12 ans en juillet, la distribution étant en cours.

Dépôt du Mobocertinib (TAK-788) en cours d'examen aux États-Unis, en Chine et dans d'autres pays.

Dépôt et approbation du Maribavir (TAK-620) aux États-Unis et dans l'UE, avec l'accord d'une évaluation prioritaire par la FDA.

Désignation de traitement novateur accordée par la FDA pour l'oréxine (TAK-994) pour la narcolepsie de Type 1.

Désignation de traitement novateur accordée par la FDA pour TAK-999 pour la maladie hépatique AATD 2

Collaboration avec Frazier Healthcare Partners pour lancer HilleVax, Inc., une société biopharmaceutique, dans le but de développer et de commercialiser TAK-214, le vaccin candidat de Takeda contre le norovirus.

------------------------

2 AATD = Déficit en alpha-1-antitrypsine

Reconnaissance importante au T1

Deux des installations de Takeda au Japon et en Irlande ont été reconnues par l'International Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE) qui leur ont accordé le prix 2021 Facility Of the Year Awards pour leur utilisation de technologies numériques innovantes visant à optimiser les capacités de fabrication.

Perspectives pour l'exercice 2021

En bonne voie de réaliser les perspectives pour l'exercice complet 2021 (inchangées par rapport à mai 2021)

(en milliards de yen) PRÉVISIONS ACTUELLES POUR



L'EXERCICE 2021 Perspectives sous-jacentes

de la direction

Chiffre d’affaires 3 370,0 Croissance moyenne à un chiffre Dépenses R&D -522,0 Bénéfice d’exploitation déclaré 488,0 Bénéfice d’exploitation de base 930,0 Croissance moyenne à un chiffre BPA déclaré (JPY) 160 BPA des activités de base (JPY) 394 Croissance moyenne à un chiffre Flux de trésorerie disponible 600-700 Dividende annuel par action (JPY) 180

Hypothèses clés dans les prévisions pour l'exercice 2021

Les projections de la société reflètent les attentes de la direction concernant la poursuite de la dynamique commerciale dans les cinq principaux domaines d’activité clés de Takeda, la croissance du chiffre d’affaires sous-jacent de ses 14 marques mondiales et la réalisation accélérée des synergies de coûts, tout en continuant d'investir dans la R&D.

Les projections pour l'exercice 2021 reflètent les hypothèses clés suivantes : (1) Takeda anticipe au moins un concurrent 505(b)2 pour le VELCADE sous-cutané qui sera lancé aux États-Unis vers le milieu de l'exercice 2021 ; (2) Takeda ne prévoit pas de relancer les ventes de Natpara sur le marché des États-Unis au cours de l'exercice 2021 ; et (3) les perspectives pour l'exercice 2021 n'incluent pas l'impact d'autres cessions potentielles au-delà de celles qui ont déjà été divulguées par Takeda.

À ce jour, Takeda n'a pas constaté d'effet significatif sur ses résultats financiers en réponse à la pandémie mondiale de maladie infectieuse du nouveau coronavirus (COVID-19). Au vu des informations actuellement disponibles, Takeda estime que ses résultats financiers pour l’exercice 2021 ne seront pas significativement affectés par la COVID-19. Par conséquent, les prévisions pour l’exercice 2021 reflètent cette conviction. Toutefois, la situation provoquée par la COVID-19 demeure très instable. Son évolution au cours de l’exercice 2021, y compris l’apparition de nouveaux ou autres foyers de COVID-19, des confinements supplémentaires ou leur prolongation, un confinement généralisé ou d’autres mesures gouvernementales sur les principaux marchés, pourrait entraîner d'autres perturbations des activités de Takeda ou leur aggravation, provoquant, par exemple, un fléchissement de la demande pour les produits Takeda, des problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement ou des retards importants dans ses programmes d’essais cliniques. S’ils se produisent, ces événements pourraient entraîner de nouvelles répercussions sur les activités, les résultats d’exploitation ou la situation financière de Takeda, ce qui se traduirait par d’importants écarts par rapport aux prévisions de Takeda pour l’exercice 2021.

Pour obtenir un complément d'information sur les résultats du T1 de l'exercice 2021 de Takeda, ainsi que d'autres informations financières, veuillez consulter https://www.takeda.com/investors/financial-results/

Un complément d'information sur l'approche environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) de Takeda et sur sa gouvernance d'entreprise orientée valeurs est disponible dans son rapport intégré annuel 2021 pour l'exercice 2020, clos le 31 mars 2021. Ce rapport peut être consulté sur le site Web de Takeda à l'adresse : https://air.takeda.com

À propos de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO : 4502/NYSE : TAK) est un leader biopharmaceutique mondial axé sur la R&D et les valeurs, basé au Japon, qui a pour mission de découvrir et fournir des traitements transformateurs, guidé par son engagement envers les patients, ses employés et la planète. Takeda focalise ses initiatives de R&D sur quatre domaines thérapeutiques : Oncologie, maladies rares et hématologie, neurosciences et gastroentérologie (GI). Nous réalisons également des investissements de R&D ciblés dans des vaccins et des thérapies dérivées du plasma. Nous sommes spécialisés dans le développement de médicaments hautement innovants qui contribuent à faire une différence dans la vie des personnes. Pour y parvenir, nous repoussons les frontières des nouvelles options de traitement, en exploitant nos capacités et notre moteur de R&D collaboratifs optimisés pour créer un pipeline robuste, aux modalités diverses. Nos employés s’engagent à améliorer la qualité de vie des patients et à collaborer avec des partenaires de soins de santé dans environ 80 pays et régions. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web https://www.takeda.com.

