Takeda Pharmaceutical : fait le point sur son pipeline et annonce son objectif d'augmenter ses revenus de 50 % d'ici 2030 lors de la 39e conférence annuelle de J.P. Morgan sur les soins de santé

− Son objectif est d’atteindre un chiffre d’affaires de 5 000 milliards de yens (47 milliards de dollars) d’ici l’exercice 20301, ce qui représente une croissance de 50 % par rapport à 2019

− Le portefeuille de son pipeline Wave 1 comprend 12 nouvelles entités moléculaires, les premières/meilleures thérapies de leur catégorie, qui devraient être introduites en 2024

− La réduction rapide de son effet de levier devrait lui permettre d’atteindre son objectif, un ratio dette nette/EBITDA ajusté de 2, au cours des exercices 2021 à 2023

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502/NYSE : TAK) (« Takeda ») a fait le point sur ses progrès en matière en croissance et de transformation aujourd’hui lors de la 39e conférence annuelle J.P. Morgan sur les soins de santé, qui se tient en ligne. Le président et directeur général, Christophe Weber, a détaillé la stratégie de Takeda vis-à-vis de son portefeuille et de son pipeline ainsi que ses perspectives financières, notamment en discutant des grands programmes susceptibles de contribuer à la croissance du chiffre d’affaires de la société au cours des dix prochaines années.

« En 2020, Takeda a prouvé la résilience de son modèle commercial, l’ampleur de son portefeuille et l’engagement de ses employés. Nous avons continué à servir les patients et les communautés du monde entier tout en faisant face aux difficultés posées par l’épidémie de Covid-19 », a déclaré Christophe Weber, président et directeur général de Takeda. « Notre société biopharmaceutique est fondée sur des valeurs et motivée par la recherche et le développement depuis 240 ans. À ce titre, nous continuons à porter notre attention sur des traitements susceptibles de transformer la vie des patients du monde entier grâce à notre pipeline très innovant et à notre engagement continu en faveur des patients, de nos employés et de la planète. »

Un pipeline très innovant pour soutenir une croissance durable

Takeda a mis sur pied une structure de R&D de classe mondiale, tournée vers l’extérieur et à la pointe de la technologie, et a généré un pipeline innovant et diversifié de près de 40 nouvelles entités moléculaires (NEM) en phase clinique. Le portefeuille de pipelines de Takeda a le potentiel de contribuer de manière significative à la croissance de son chiffre d’affaires, la société souhaitant le porter à 5 000 milliards de yens (47 milliards de dollars) d’ici l’exercice 20301, soit une croissance de 50 % par rapport à l’exercice 2019.

La croissance du chiffre d’affaires de la société devrait provenir en majorité de son pipeline Wave 1, comprenant 12 NEM uniques, potentiellement les meilleures/premières thérapies de leur catégorie, ainsi que de ses 14 marques mondiales existantes.

Le pipeline Wave 1 de Takeda comprend notamment cinq programmes ayant reçu le statut de traitement révolutionnaire et trois ayant bénéficié de la procédure accélérée de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. L’un des programmes a également été reconnu dans le cadre du système de désignation SAKIGAKE par le ministère japonais de la Santé, du Travail et de la Protection sociale, tandis qu’un autre programme a reçu le premier statut de traitement révolutionnaire accordé par la Food and Drug Administration chinoise à une multinationale biopharmaceutique. L’exercice 2022 devrait voir la réalisation de douze étapes clés, dont cinq lectures de données essentielles, et d’autres étapes de développement sont prévues à court terme pour tous les programmes du pipeline Wave 1.

Outre le pipeline Wave 1, le dispositif de recherche de Takeda, qui comprend des capacités de recherche internes et plus de 200 partenariats actifs, fait rapidement progresser un flux constant de traitements de nouvelle génération dans le cadre de la deuxième vague (Wave 2) de son pipeline. Cela devrait assurer une croissance soutenue pour l’exercice 2025 et au-delà. Les programmes de la deuxième vague à un stade de développement préclinique ou clinique précoce visent à offrir un potentiel transformateur ou curatif à des populations ciblées dont les besoins non satisfaits dans les principaux domaines thérapeutiques sont importants. Ils reposent sur des objectifs à forte validation humaine, représentent diverses modalités et tirent parti de nouvelles capacités de plateforme dans les domaines de la thérapie cellulaire, de la thérapie génique et de la science des données.

Les actifs clés du pipeline Wave 1 présentent un important potentiel commercial

TAK-003

Le vaccin tétravalent candidat contre la dengue de Takeda (TAK-003) a le potentiel de contribuer à lutter contre l’énorme fardeau de la dengue dans le monde, notamment en prenant en compte les grandes priorités permettant de contrôler cette maladie, comme la protection des personnes séronégatives (personnes non exposées à la dengue auparavant) et la prévention des hospitalisations. TAK-003 se base sur un virus vivant atténué de la dengue de sérotype 2, qui constitue le « pilier » génétique des quatre virus vaccinaux. Le programme de développement de TAK-003 comprend l’étude pivot de Phase 3 TIDES (Tetravalent Immunization against Dengue Efficacy Study), un essai en double aveugle, randomisé et contrôlé par placebo, qui évalue la sécurité et l’efficacité de deux doses de TAK-003 pour prévenir la dengue symptomatique confirmée en laboratoire, indépendamment de sa gravité et de son sérotype, chez les enfants et les adolescents. L’étude TIDES se poursuit, la sécurité et l’efficacité faisant l’objet d’une évaluation sur une période de quatre ans et demi. La dengue est la maladie virale transmise par les moustiques qui se propage le plus rapidement. Elle a été reconnue par l’OMS comme l’une des dix grandes menaces sanitaires dans le monde en 2019. Près de la moitié de la population mondiale est aujourd’hui menacée par la dengue, qui toucherait 390 millions de personnes chaque année.

TAK-755

TAK-755, développé par Takeda, a le potentiel de devenir un traitement transformateur contre le purpura thrombocytopénique thrombotique (PTT), un trouble de la coagulation rare et potentiellement mortel caractérisé par une activité faible ou nulle de l’enzyme ADAMTS13 dans la circulation (une enzyme essentielle à la régulation de la coagulation sanguine normale). Les besoins non satisfaits sont très importants en ce qui concerne les nouveaux traitements contre le PTT congénital et le PTT à médiation immunitaire. Or, TAK-755 est le premier (et le seul) traitement de substitution d’ADAMTS13 en cours de développement pour ces deux types de PTT. S’il venait à être approuvé, TAK-755 pourrait être le seul traitement de substitution permettant de rétablir rapidement et totalement les taux d’ADAMTS13 et d’avoir un impact positif à la fois sur la morbidité et sur la mortalité. S’il venait à être approuvé, TAK-755 a le potentiel d’être le premier traitement de sa catégorie et de représenter le traitement prophylactique de prédilection contre le TTP congénital. Il serait également le meilleur traitement de sa catégorie contre le TTP à médiation immunitaire. Grâce à TAK-755, le traitement pourrait être simplifié, les effets indésirables liés aux traitements dérivés du plasma et à l’échange de plasma pourraient être évités, et le patient pourrait être traité à son domicile. Les données sont attendues en 2021 pour l’essai de Phase 2 sur le TTP à médiation immunitaire et en 2022 pour l’essai pivot de Phase 3 sur le TTP congénital.

TAK-007

Résultat d’une collaboration avec le MD Anderson Cancer Center de l’université du Texas, TAK-007 de Takeda est un traitement à base de lymphocytes NK porteurs de récepteurs antigéniques chimériques (CAR) et renforcé par de l’IL-15 ciblant les tumeurs malignes à cellules B CD19-positives. L’objectif est que TAK-007 soit une thérapie allogénique, les lymphocytes NK seraient donc prélevés sur un donneur sain non apparenté plutôt que sur le patient lui-même. TAK-007 pourrait donc être produit à l’avance et stocké en vue d’une utilisation en vente libre. Le CAR-NK CD19 du centre MD Anderson fait l’objet d’un essai de Phase 1/2 chez des patients atteints de lymphome non hodgkinien (LNH) récidivant ou réfractaire et de leucémie lymphoïde chronique (LLC). Dans le cadre de cet essai de Phase 1/2, le traitement par CAR-NK n’a pas été associé au syndrome de libération de cytokines (SLC) ni à la neurotoxicité observés dans le cadre des thérapies cellulaires par CAR-T existantes ; il présente également la possibilité d’être administré en milieu ambulatoire. Le recrutement de patients atteints de tumeurs malignes à cellules B récidivantes ou réfractaires devrait commencer en 2021 pour une étude pivot sur TAK-007. Aucune thérapie CAR-NK n’est actuellement approuvée et aucune thérapie cellulaire allogénique n’est approuvée contre le cancer.

TAK-994 et TAK-925

TAK-994 est le premier agoniste sélectif des récepteurs de l’orexine de type 2 administré par voie orale dont le développement clinique débute pour le traitement de la narcolepsie de type 1 (NT1), une maladie neurologique rare caractérisée par une somnolence diurne excessive et une cataplexie (signes et symptômes de la maladie) ; elle est due à une perte de neurones producteurs d’orexine. TAK-994 est en cours d’étude dans le cadre d’un essai clinique de Phase 2 sur la narcolepsie (SPARKLE-1501). S’il venait à être approuvé, TAK-994 pourrait être le premier traitement à s’attaquer aux causes biologiques sous-jacentes de la maladie. En ce qui concerne TAK-925 (formulation IV), des données de preuve de concept ont été publiées sur la NT1, la narcolepsie de type 2 (NT2) et les troubles du sommeil dus au travail posté. Des données sur l’hypersomnie idiopathique et le syndrome d’apnée obstructive du sommeil seront divulguées à l’avenir.

Solidité financière

Takeda s’engage à maintenir des notations financières de qualité et reste en bonne voie pour atteindre son objectif à moyen terme, un ratio dette nette/EBITDA ajusté de 2, au cours des exercices 2021 à 2023, grâce à la réduction rapide de son effet de levier, rendue possible par un flux de trésorerie important et le produit de la cession d’actifs non essentiels. Au cours du premier semestre de l’exercice 2020, Takeda a dépassé son objectif de cessions d’actifs non essentiels, qui s’élevait à 10 milliards de dollars, en clôturant 11 transactions, et a atteint près de 11,6 milliards de dollars de cessions d’actifs non essentiels annoncés depuis janvier 2019. La réduction de son effet de levier s’est poursuivie au cours du premier semestre de l’exercice 2020, ce qui a conduit à un ratio dette nette/EBITDA ajusté de 3,7 à la fin de cette période.

La croissance de Takeda bénéficie d’une dynamique soutenue, tandis que la croissance sous-jacente a le potentiel d’accélérer sur le moyen terme. Takeda est également en bonne voie pour atteindre son objectif, un rythme annualisé de 2,3 milliards de dollars pour la synergie des coûts, d’ici la fin de l’exercice 2021, ce qui lui permettra d’améliorer ses performances et d’atteindre son objectif de marge pour son bénéfice d’exploitation de base sous-jacent vers le milieu des années 2030. Takeda s’engage toujours en faveur du rendement des actionnaires, avec une politique de dividende bien établie de 180 yens par action par an.

Des diapositives présentées lors de la conférence J.P. Morgan sur les soins de santé, ainsi qu’un lien vers l’enregistrement audio, sont disponibles sur le site Web de Takeda à l’adresse suivante : https://www.takeda.com/investors/ir-events/.

À propos de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502/NYSE : TAK) est un leader biopharmaceutique mondial, fondé sur des valeurs et axé sur la R&D, dont le siège est au Japon. Guidée par son engagement envers les patients, ses employés et la planète, la société s’engage à découvrir et à fournir des traitements susceptibles de transformer la vie des patients. Takeda concentre ses efforts de R&D dans quatre domaines thérapeutiques : l’oncologie, les maladies rares et l’hématologie, les neurosciences, et la gastroentérologie. Nous réalisons également des investissements ciblés en R&D dans le domaine des traitements et des vaccins dérivés du plasma. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments hautement innovants qui contribuent à changer la vie des gens, en repoussant les limites des nouvelles options thérapeutiques et en exploitant nos capacités et notre dispositif de R&D collaboratif amélioré afin de créer un pipeline solide et diversifié. Nos employés s’engagent à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec nos partenaires en matière de soins de santé dans environ 80 pays. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site : https://www.takeda.com.

