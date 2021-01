Takeda Pharmaceutical : finalise la vente de certains actifs non essentiels à Cheplapharm

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) ("Takeda") annonce aujourd'hui la conclusion de la vente déjà annoncée d'un portefeuille de certains produits sur ordonnance à Cheplapharm, représentant une valeur totale de 562 millions USD1. Le portefeuille englobe 16 produits pharmaceutiques vendus sur ordonnance, principalement en Europe, qui font partie de la branche commerciale Europe et Canada de Takeda. Cet accord de cession avait été initialement annoncé en septembre 2020.

Le portefeuille cédé est constitué de produits pharmaceutiques non essentiels délivrés sur ordonnance dans diverses catégories thérapeutiques, notamment les produits cardiovasculaires/métaboliques et anti-inflammatoires, ainsi que le calcium. Dans le cadre de la stratégie de croissance à long terme de Takeda, ces produits, bien que répondant aux principaux besoins des patients dans ces pays, ne relèvent pas des cinq principaux domaines d'activité de Takeda, à savoir la gastro-entérologie (GI), les maladies rares, les thérapies dérivées du plasma, l'oncologie et les neurosciences.

Takeda se concentre sur la mise en œuvre de sa stratégie de croissance à long terme visant à optimiser la répartition de ses activités autour de ses principaux secteurs d'activité, et à rationaliser ses opérations pour mieux servir les patients en proposant des traitements novateurs dans ces domaines.

La Société entend utiliser le produit de la vente pour réduire sa dette et accélérer le désendettement afin d'atteindre son objectif de 2x l'endettement net/BAIIA ajusté durant les exercices 2021-2023.

Takeda a poursuivi sa stratégie de désinvestissement en 2020 et a dépassé son objectif de 10 milliards USD de désinvestissements d'actifs non essentiels, avec l'annonce de 11 transactions réalisées entre janvier 2019 et aujourd'hui, pour une valeur totale d'environ 11,6 milliards USD, comprenant les accords de désinvestissement suivants :

Takeda Consumer Healthcare Company Limited cédée à Oscar A-Co KK, société contrôlée par des fonds administrés par The Blackstone Group Inc. et ses filiales pour une valeur totale d'environ 242 milliards JPY (2,3 milliards USD).

Autres actifs de portefeuille non essentiels de la division Growth & Emerging Markets Business Unit, cédés à cinq acheteurs différents, pour un montant total d'environ 2,3 milliards USD. 2

Une sélection d'actifs OTC et non essentiels en Europe cédés à Orifarm pour un montant maximum d'environ 670 millions USD.

Le patch d'étanchéité en fibrine TachoSil cédé à Corza Health, Inc. pour environ 350 millions EUR.

À propos de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) est un leader biopharmaceutique mondial, axé sur la R&D et fondé sur des valeurs, ayant son siège social au Japon. Guidée par son engagement envers les patients, les populations et la planète, la Société s'engage à améliorer la santé et l'avenir des patients en traduisant la science en médicaments très innovants. Takeda concentre ses efforts de R&D sur quatre domaines thérapeutiques : oncologie, génétique et hématologie rares, neurosciences et gastroentérologie (GI). Nous réalisons par ailleurs des investissements de R&D ciblés dans les thérapies dérivées du plasma et les vaccins. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments très innovants qui contribuent à changer la vie des personnes en repoussant les limites des nouvelles options de traitement, et en tirant profit de notre moteur de R&D collaboratif perfectionné et de nos capacités pour créer un robuste pipeline aux modalités diverses.

Nos employés s'engagent à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec nos partenaires dans le secteur de la santé dans environ 80 pays.

Pour de plus amples renseignements, visitez https://www.takeda.com.

Avis important

Aux fins du présent avis, le terme "communiqué de presse" désigne le présent document, toute présentation orale, toute séance de questions-réponses et tout document écrit ou oral commenté ou distribué par Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") et ayant trait au présent communiqué. Le présent communiqué de presse (y compris tout compte-rendu oral et toute séance de questions-réponses y afférent) n’est pas censé constituer, représenter ou faire partie et ne constitue pas, ne représente pas ni ne fait partie d’une quelconque offre, invitation ou sollicitation d’offre d’achat, d’acquisition, de souscription, d’échange, de vente ou de cession de valeurs mobilières ou la sollicitation d’un vote ou d’une approbation dans une quelconque juridiction. Aucune action ou autre valeur mobilière n’est proposée au public au moyen de ce communiqué de presse. Aucune offre de valeurs mobilières ne sera faite aux États-Unis, sauf dans le cas d’un enregistrement en vertu de la loi U.S. Securities Act de 1933 et de ses amendements, ou d’une dispense de celle-ci. Le présent communiqué de presse est distribué (ainsi que les autres informations pouvant être fournies au destinataire) à condition d’être utilisé par le destinataire uniquement à des fins d’information (et non pour l’évaluation d’un investissement, d’une acquisition, d’une cession ou de toute autre transaction). Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières en vigueur.

Les sociétés dans lesquelles Takeda détient directement ou indirectement des investissements constituent des entités distinctes. Dans le présent communiqué de presse, le nom "Takeda" est parfois utilisé pour faire référence à Takeda et à ses filiales en général. De même, les termes « nous », « notre » et « nos » sont également utilisés pour désigner des filiales en général ou des personnes travaillant pour celles-ci. Ces expressions sont également utilisées lorsque l’identification de telle(s) société(s) ne sert aucun but utile.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse et tout document distribué en relation avec ce communiqué de presse peut contenir des déclarations, des croyances ou des opinions prospectives concernant les activités futures de Takeda, la position future et les résultats des opérations, y compris les estimations, les prévisions, les objectifs et les plans pour Takeda. Sans limitation, les énoncés prospectifs incluent souvent des mots tels que "cible, planifie, croit, espère, continue, s'attend, vise, a l'intention, assure, sera, peut, devrait, pourrait, anticipe, estime, projette" ou des expressions similaires ou leur forme négative. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses concernant de nombreux facteurs importants, notamment ceux qui suivent, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par les déclarations prospectives : les circonstances économiques entourant les activités mondiales de Takeda, y compris la conjoncture économique générale au Japon et aux États-Unis ; les pressions et les développements de la concurrence ; les changements des lois et des règlements applicables ; le succès ou l'échec des programmes de développement de produits ; les décisions des autorités réglementaires et leur calendrier ; les fluctuations des taux d'intérêt et de change ; les réclamations ou les préoccupations concernant la sécurité ou l'efficacité des produits commercialisés ou des produits candidats ; l'impact des crises sanitaires, comme la pandémie du nouveau coronavirus, sur Takeda et ses clients et fournisseurs, y compris les gouvernements étrangers dans les pays où Takeda opère, ou sur d'autres aspects de ses activités ; le calendrier et l'impact des efforts d'intégration post-fusion avec les sociétés acquises ; la capacité à se défaire des actifs qui ne sont pas essentiels aux activités de Takeda et le calendrier de ce(s) dessaisissement(s) ; et d'autres facteurs identifiés dans le dernier rapport annuel de Takeda sur le formulaire 20-F et les autres rapports de Takeda déposés auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et boursières (SEC), disponible sur le site Web de Takeda à l'adresse https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ ou sur www.sec.gov. Takeda ne s'engage nullement à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse ou toute autre déclaration prospective qu'elle pourrait faire, sauf si la loi ou les règles de la bourse l'exigent. Les performances passées ne sont pas un indicateur des résultats futurs et les résultats ou les déclarations de Takeda dans ce communiqué de presse peuvent ne pas être représentatifs de, et ne sont pas une estimation, une prévision, une garantie ou une projection des résultats futurs de Takeda.

1 Sur la base du prix conclu de 475 millions EUR, et du taux de change au moment de l'accord en septembre 2020

2 Comprend un accord avec Hasten Biopharmaceutic (Chine) pour la vente de produits non essentiels en Chine, Hypera S.A. pour la vente de certains produits non essentiels en Amérique latine qui restent soumis à la clôture ; et, des ventes finalisées d'actifs non essentiels dans la région Russie-CEI à STADA, la région Proche-Orient, Moyen-Orient et Afrique à Acino, et la région Asie-Pacifique à Celltrion Inc.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210105005604/fr/